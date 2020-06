Vertrouwen in nieuws ligt stuk hoger in Vlaanderen dan in Wallonië kv

25 juni 2020

18u38

Bron: Belga 0 Het vertrouwen van de Vlaming in het nieuws ligt op 51 procent, maar in Wallonië ligt dat vertrouwen nog een pak lager op 36 procent. Dat blijkt uit het jaarlijkse Digital News Report van het Reuters Institute for the Study of Journalism over 40 landen in de hele wereld.

"Het vertrouwen blijkt niet al te hoog in Vlaanderen, maar tegelijkertijd zien we dat we wel op de zesde plaats staan wat betreft de 40 landen die zijn opgenomen in het onderzoek. Relatief gezien valt het nog mee, ondanks de dalende lijn in de laatste vijf jaar", zegt Ike Picone, docent Media en Journalistiek aan de Vrije Universiteit Brussel.

Daling

In vergelijking met 2016 daalde het vertrouwen in het nieuws in Vlaanderen met 5 procent. In Wallonië is er eenzelfde daling, maar met het huidige vertrouwenscijfers staat het pas op de 26ste plaats van de 40 deelnemende landen. De onderzoekers zien dat er onder meer een cultureel en geografisch aspect meespeelt.



"Het is opvallend om te zien dat de culturele grens tussen Vlaanderen en Wallonië in ons land een onderscheid maakt met de omringende landen. In Nederland is het vertrouwen met 52 procent hoger, terwijl in Frankrijk het vertrouwen met 23 procent ook lager ligt. Onderliggend daaraan wordt het vertrouwen in de media ook wel gelinkt aan de economische situatie van burgers. Daar zien we dat Vlaanderen een rijkere regio is dan Wallonië", stelt Picone.

Abonnementen

Een ander aspect dat naar voren komt binnen het onderzoek naar het vertrouwen in de media is dat de investeringen van de burger in online media dat achter een betaalmuur staat onveranderd blijft in de afgelopen vijf jaar. In Vlaanderen blijft het hangen op 12 procent en in Wallonië op 11 procent.

"Op zich is dat opmerkelijk, omdat het ingaat op de geluiden die we horen vanuit de media, dat de abonnementen gestaag stijgen en de betaalmuren vruchten afwerpen", verklaart mediaprofessor Picone.

Het lijkt erop dat de mensen die in Vlaanderen voor online nieuws betalen vaak de rekening hiervoor niet zien, omdat ze dit via een ander abonnement verkrijgen.