Vertrouweling premier Michel: "Met Francken hebben we de grens bereikt van wat tolereerbaar is" IB

05u30

Bron: Belga 1846 belga Gérard Deprez (MR). "Met de affaire-Soedan hebben we vandaag de grens bereikt van wat deontologisch tolereerbaar is", zegt MR-europarlementslid Gérard Deprez, een vertrouweling van premier Charles Michel, woensdag in L'Echo. De krant schrijft dat de MR het gehad heeft met de N-VA, en vooral met staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

"Je kan het niet anders zeggen: mensen terugsturen naar Soedan is onaanvaardbaar", zegt Deprez. "Je kan je niet verschuilen achter het feit dat andere Europese landen hetzelfde doen; met de diensten van een dictatuur werk je niet samen. Voor mij, maar ook voor veel MR-kiezers, grenst dit aan hetgeen tolereerbaar is."

"Ofwel neemt Francken ontslag, ofwel ontslaat Charles hem. We zijn het meer dan beu" Gérard Deprez, MR-europarlementslid

In de krant uiten verschillende liberalen, uit de regering en het parlement, anoniem hun onvrede over Francken en het gebrek aan loyauteit aan de premier. "Zonder respect voor de federale hiërarchie blijft er niets over. Ofwel neemt Francken ontslag, ofwel ontslaat Charles hem. We zijn het meer dan beu, hij drijft de premier tot fouten en wij, goede, loyale soldaten als we zijn, moeten hem verdedigen in het parlement. Dat is niet meer houdbaar", klinkt het.