Vertraagd treinverkeer tussen Hasselt en Bilzen ep

22 februari 2018

13u00

Bron: Belga 1 Een vrachtwagen heeft deze voormiddag de overweg in de Molenstraat in Diepenbeek beschadigd. Door het incident is het treinverkeer tussen Hasselt en Bilzen verstoord. Dat meldt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel, vandaag.

De vrachtwagen reed het hoogteportiek van de overweg aan. "Dat hoogteportiek is een ijzeren draad tussen twee metalen palen dat de hoogte aanduidt, zodat vrachtwagens die hoger zijn dan de draad niet tegen de bovenleiding aanrijden", zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. "Na een controle blijkt echter dat er geen schade is aan de bovenleiding. De herstelling van het portiek zal voor de vroege namiddag zijn."

Door het incident zal tot de herstelling slechts één spoor tussen Hasselt en Bilzen ter beschikking zijn. "Op het andere spoor rijden wel treinen, maar met vertragingen. Al het treinverkeer moet immers in beide richtingen over één spoor, waarbij trein A moet wachten op trein B die in de omgekeerde richting komt. Maar dat is natuurlijk voor de veiligheid", aldus Baeken.