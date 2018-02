Vertoning van moordfilm op proces-Hardy stopgezet na twee van vijf fragmenten: beelden zijn te gruwelijk Veronique Coopmans

21 februari 2018

17u42

Bron: Eigen berichtgeving & Belga 0 Op het assisenproces tegen Renaud Hardy hebben de juryleden vanavond de gruwelijke videobeelden te zien gekregen die Hardy zelf maakte van de moord op Linda Doms (52). Na twee van de vijf fragmenten werd de film stopgezet: de beelden zijn te heftig. Eerder al hadden de rechters beslist de 40 minuten durende moordfilm enkel af te spelen voor jury en procespartijen. De journalisten moesten de zaal verlaten.

Slechts twee personen van de burgerlijke partijen bleven zitten bij het begin van de moordfilm. Een van hen vertrok uiteindelijk toch nog tijdens de vertoning.

In totaal moeten de juryleden een film van zowat 40 minuten bekijken. Zij moeten in de zaal blijven, maar kunnen wel de blik afwenden of de oren sluiten. Mochten zij de zaal verlaten, dan is dat een procedurefout.

Seriemoordenaar Renaud Hardy had eerder nog gevraagd of er wel een psychologische ondersteuning was voor de jury. Assisenvoorzitter Dirk Thys antwoordde dat dat niet Hardy's probleem is. Over de vertoning van de beelden wilden de aanwezige advocaten trouwens niets zeggen. "Dat mag deontologisch niet", reageerde Jef Vermassen.

Het hof beraadt zich over de vraag of het vervolg nog getoond zal worden. Morgen om 9 uur hervat het proces zoals gepland, met het vervolg van de uitleg over het onderzoek.

Onovertroffen gruwelijkheid

Doms werd op 17 september 2015 door Renaud Hardy in Zemst ‘geëxecuteerd’. Meester Jos Vander Velpen, raadsman van de familie Doms, vroeg eerder deze namiddag om de gruwelijke beelden niet in het openbaar te tonen.

"Jullie zijn rechters en kunnen en moeten dit zien,” sprak Vander Velpen de jury en het hof toe. "Mijn cliënten vinden het echt niet goed dat deze beelden worden getoond. Ik weet dat men de beelden geselecteerd heeft, om vooral de uitspraken van Hardy te tonen. Daar ben ik de onderzoekers dankbaar voor. Maar de beelden zijn wat ze zijn. Ze zijn van een onovertroffen gruwelijkheid. Bij mijn weten is het de eerste keer in de geschiedenis dat een dader zulke daden, foltering, verkrachting en moord filmt. Voor mijn cliënten is het moeilijk dat dit live wordt vertoond. We vragen dit in de eerste plaats voor Linda zelf. Doden hebben ook recht op privacy, anders wordt ze hier een tweede keer vernederd. Beelden blijven bij, woorden waaien soms weg in de wind. We vragen dit om twee redenen. De eerste reden is uit respect voor het slachtoffer. De tweede is dat we het Hardy niet gunnen. Hij zei gisteren zelf ‘ik wil dit aan de mensheid tonen’. Hij is er trots op.”

Het hof schorste de zitting en beraadde zich over de vraag. De rechters gingen er uiteindelijk op in de film achter gesloten deuren te tonen. De assisenvoorzitter legde ook nog uit dat het wel degelijk om de volledige film gaat. "Dit is geen montage, er zijn geen beelden uit weggelaten. Het is de integrale versie zoals die op de geheugenkaart is aangetroffen."

