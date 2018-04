Vertalers en tolken klagen aan dat ze niet beëdigd raken voor rechtbanken TK

03 april 2018

09u42

Bron: Belga 4 Op dit ogenblik is niemand in België permanent "beëdigd" als vertaler of tolk. Die status zou voor onpartijdigheid en betrouwbaarheid moeten zorgen. Er is wel een voorlopig register, maar daar werd niemand gescreend. Die toestand wordt nu via een persmededeling aangeklaagd door de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT).

De invoering van een nationaal register zou de onpartijdigheid en de betrouwbaarheid van beëdigd vertalers en tolken ten goede moeten komen. De wet die dat register opricht is er al sinds 1 december 2016, maar de uitvoeringsbesluiten ontbreken nog altijd. De FOD Justitie zocht naar een tussenoplossing: vertalers en tolken die al werkzaam waren voor Justitie vóór 1 december 2016, kunnen zich voorlopig registreren in het nationaal register.

De BBVT deed navraag over deze tijdelijke oplossing. Volgens het College van de hoven en rechtbanken is de essentie van het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken dat alleen wie definitief is ingeschreven, en dus aan de wettelijke voorwaarden voldoet en beëdigd is door de eerste voorzitter van het hof van beroep, de titel van beëdigd vertaler/tolk mag dragen. Die zijn dan ook vrijgesteld van de eedaflegging.

De BBVT deed ook navraag bij het Directoraat-generaal rechtelijke organisatie en de Dienst nationale registers van de FOD Justitie. De antwoorden leren dat het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken, op dit moment enkel met voorlopige inschrijvingen, niet aangeeft of een geregistreerd vertaler of tolk daarnaast ook nog actief is als politieambtenaar of advocaat. Voorts is niemand die 'ten voorlopige titel' is opgenomen in het nationaal register, gescreend op moraliteit of betrouwbaarheid.