Verspreid het leesvirus: nieuwe leer- en leescampagne in tijden van corona WDw

02 april 2020

11u24

Bron: Belga 0 Een nieuw leer- en leesplatform, verspreidhetleesvirus.be, moet kinderen, jongeren en hun ouders in deze coronatijden warm maken om te lezen. Boek.be, de koepelorganisatie van de Vlaamse boekensector en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) lanceren donderdag het platform.

Honderdduizenden leerlingen en ouders zitten op dit moment noodgedwongen thuis door het nieuwe coronavirus. Het uitgelezen moment dus voor een goed boek, menen Boek.be en minister Weyts, die het initiatief nam voor de campagne. "Tijdens het lezen ontdekken leerlingen nieuwe perspectieven, onverwachte inzichten en een uitgebreide woordenschat", klinkt het in een persbericht.

Boek.be en minister Weyts willen daarom dus samen ‘het leesvirus verspreiden’. Ze brachten verschillende initiatieven van de boekensector samen op de interactieve website verspreidhetleesvirus.be. Daar is naast gratis leer- en leesvoer voor jong en oud ook informatie te vinden over digitale leerplatformen. Er worden ook wekelijkse wedstrijden voor boekencheques georganiseerd en online leesclubs opgericht. Bovendien biedt de website informatie over lopende kortingsacties en gratis leveringen.

Nieuwe platform en online campagne

De Vlaamse regering maakt 40.000 euro vrij voor het nieuwe platform en de bijhorende online campagne. Bekende gezichten als Marc de Bel en Ish Ait Hamou dragen de boodschap mee uit. Ook leerlingen, ouders, leerkrachten, auteurs en andere boekenliefhebbers kunnen dat overigens doen. Wie op sociale media een originele foto post met #verspreidhetleesvirus maakt kans op een boekencheque.

