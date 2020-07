Versoepelingen op markten worden mogelijk teruggedraaid, verplichting mondmaskers als laatste optie ARA TT

03 juli 2020

10u57 4 Binnen de regering wordt niet uitgesloten dat er op de volgende Veiligheidsraad opnieuw gemorreld wordt aan de versoepelingen voor de openbare markten in België. De verplichting op het dragen van een mondmasker op markten is daarbij wel slechts de laatste optie. Vanuit het nationale crisiscentrum is aan de gouverneur van Vlaams-Brabant gevraag om een risico-analyse op te maken, na de beslissing van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) om mondmaskers op de markten in zijn stad alvast te verplichten. Als de gouverneur beslist dat er opnieuw strengere maatregelen nodig zijn in Vlaams-Brabant, zullen die er allicht ineens voor heel het land komen, vernam onze redactie.

Naar aanleiding van de volledige opstart van de twee grootste en drukste markten in Leuven - de vrijdagmarkt in het centrum en de zondagmarkt in Heverlee - verplichtte de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) gisteren met een burgemeestersbesluit het dragen van een mondmasker voor de bezoekers van deze markten. Een burgemeester mag dat besluit na een eigen risico-analyse nemen aangezien het lokale bestuur de organisator is van de markt.

Door de beslissing van Ridouani heeft het crisiscentrum nu aan Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant, gevraagd zelf een risico-analyse te maken voor de hele provincie. Als De Witte tot het besluit zou komen dat strengere regels nodig zijn, komt de kwestie allicht op de federale tafel van de volgende Veiligheidsraad midden juli. Het is namelijk niet de bedoeling dat er andere regels gelden per provincie. Zo zou de beperking van 50 kramen kunnen terugkomen, maar lokale besturen kunnen hun markten wel opsplitsen, in twee of drie van 50 kramen.

Binnen de regering lijkt zelf ook het besef te groeien dat men mogelijk te snel is gegaan met de versoepeling van de regels voor de openbare markten, van 50 kramen naar een onbeperkt aantal kramen, mét eten en drinken toegestaan. Het aantal personen is wel nog beperkt tot 1 per anderhalve lopende meter aan een kraam, maar dat verhindert niet dat mensen samentroepen.

Eerder werd de burgemeester van Deinze, Jan Vermeulen, door Binnenlandse Zaken teruggefloten omdat hij mondmaskers wou verplichten in supermarkten, maar die vallen niet binnen de bevoegdheid van het lokale bestuur.

Lees ook:

Grote Coronastudie: 77% van de Belgen wil mondmasker verplichten in supermarkt

Burgemeester Deinze boos na ‘supermarktrel’ met minister De Crem: “Ik gaf iedereen hier al mondmasker toen regering ze nog moest bestellen” (+)

Mondmaskers in alle maten, vormen en kleuren, maar welke zijn nu de beste? Wij deden de test (+)