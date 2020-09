Versoepeling voor cultuursector: zalen moeten nog maar één stoel vrijlaten tussen elke toeschouwer of bubbel KVDS AW

08 september 2020

18u51

Bron: Belga 156 Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) heeft een versoepeling aangekondigd van de coronamaatregelen in de cultuursector. Zalen zullen nog maar één stoel vrij moeten laten tussen elke toeschouwer of bubbel. De capaciteit zou zo stijgen tot 60 procent.



Tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad werd beslist om de maximumcapaciteit voor cultuuractiviteiten op te trekken tot 200 mensen voor evenementen binnen en 400 mensen voor evenementen buiten. Maar de cultuur- en evenementensector noemde dat een “onwerkbaar kader” en vroeg dat er rekening wordt gehouden met de capaciteit van de zaal en dat er dus gewerkt wordt met relatieve bezettingsgraden.

Afgelopen week kwamen virologen, de Crisiscel Cultuur en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon samen om de virologen gelijk te stemmen en te werken aan een meer werkbaar kader voor de zalen. Daar werd groen licht gegeven voor een aantal versoepelingen. Zalen hoeven vanaf nu niet langer een rij tussen te laten en kunnen werken met één stoel tussen elke toeschouwer of bubbel.

De Crisiscel Cultuur reageert verheugd op het nieuws. “Deze maatregel en de geformuleerde voorwaarden zijn werkbaar voor ons. Bovendien zijn ze een gevolg van kortere lijnen tussen sector, virologen en de Minister. Zo vermijden we verwarring en zijn maatregelen ook gedragen. Om deze crisis het hoofd te bieden moeten we het voortaan zo aanpakken”, zegt woordvoerder Tom Kestens.

“Het is duidelijk voor iedereen dat deze maatregel meer werkbaar is in de context van cultuurzalen”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “Juiste ventilatie, crowd management, mondmaskers en hygiënemaatregelen blijven even belangrijk.” Michael De Cock, directeur van de KVS en lid van de crisiscel, schrijft “Haleluja” in een Twitterbericht.

