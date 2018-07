Verslag doodsoorzaak Sofie Muylle afgerond. "Geen moord", reageren advocaten Roemeense verdachte Siebe De Voogt HA

17 juli 2018

13u50

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Een college van tien deskundigen heeft hun verslag afgerond over de doodsoorzaak van Sofie Muylle. Dat bevestigt het Brugse parket. Wat er precies in het uitvoerige verslag van de professoren staat, is niet duidelijk. De advocaten van de Roemeense hoofdverdachte Alexandru C. (23) stellen dat de vaststellingen niet voor interpretatie vatbaar zijn.

"We kunnen niet meer spreken over een moord, maar enkel over een overlijden van het slachtoffer", stellen zij. Het parket is daar niet van overtuigd. "Wij vinden dat er voldoende aanwijzingen blijven om de kwalificatie "moord" aan te houden", zegt procureur Fien Maddens. De advocaten van Alexandru C. (23) hadden enkele maanden geleden om de aanstelling van het deskundigencollege gevraagd. Volgens hen staat het immers niet vast dat Muylle ook effectief werd vermoord.

Aanhouding verlengd

Het slachtoffer werd intussen anderhalf jaar geleden, op zondag 22 januari, aangetroffen op het strand in Knokke, onder een terras aan de Zeedijk. Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter bleek dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het echter onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.



De raadkamer in Brugge verlengde vanmorgen de aanhouding van C. met twee maanden in het moorddossier. De Roemeen werd vrijdag nog aangehouden voor de bijkomende kwalificaties foltering, aanranding en verkrachting met de dood tot gevolg en verkrachting met foltering. Het onderzoek naar die kwalificaties zitten – zoals wettelijk vastgelegd – vervat in een tweede dossier, waarin Alexandru C. binnen een maand opnieuw voor de raadkamer moet verschijnen.

Verkrachting met foltering

De nieuwe kwalificaties zullen vooral belangrijk zijn als C. vrijuit zou gaan voor moord. Voor de eerste drie bijkomende kwalificaties zou de Roemeen in dat geval nog steeds tot 30 jaar opsluiting riskeren. Op verkrachting met foltering staan Estraffen tot 20 jaar opsluiting.

Op 26 juni 2017 werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Op camerabeelden was te zien hoe de man met de blauwe jas na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Het DNA van de verdachte werd aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer, maar C. blijft ontkennen dat hij de vrouw vermoordde.