Verschillende vrachtwagenchauffeurs moeten nacht op E19 doorbrengen door gekantelde tankwagen ADN

10 oktober 2019

09u52

Bron: Belga 6 Verschillende vrachtwagenchauffeurs hebben de nacht moeten doorbrengen op de E19, nadat daar gisteren ter hoogte van de Bergense deelgemeente Nimy een tankwagen gekanteld was.

De snelweg was er heel de dag afgesloten, en werd vandaag om 04.00 uur weer opengesteld voor het verkeer.



De chauffeurs moesten de nacht doorbrengen omdat ze hun maximale rijtijd hadden bereikt. De federale politie kwam ter plaatse om de uittocht van de vrachtwagens in goede banen te leiden.



Het verkeer in de richting van Brussel was deze ochtend dan ook opnieuw verstoord door de vele vrachtwagens op de rechterrijstrook.