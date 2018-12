Verschillende vleesproducten geblokkeerd of teruggeroepen wegens Salmonella bvb

01 december 2018

14u12

Bron: Belga 10 De Nederlandse autoriteiten hebben België gewaarschuwd dat er vanuit Nederland vers vlees aan Belgische bedrijven is geleverd dat mogelijk besmet is met de bacterie salmonella goldcoast. Het voedselagentschap zegt dat het verschillende producten liet blokkeren bij bedrijven. Twee leveranciers moeten een aantal al verkochte producten terugroepen.

Zo roept het bedrijf Vleeswaren Peeters enkele producten terug. Het gaat om Salami 400g van het merk “Le Césarin” met lotnummers 21837 (THT: 04/12/2018) en 21838 (THT 11/12/2018), verkocht door Lidl, Salamini 225g zonder look met lotnummer 21838 en ten minste houdbaar tot 12/12/2018, verkocht bij winkels van Delhaize, en ook Notensalami Duo 2x75g (lotnummer: 21837) en notensalami 225g (lotnummer: 21837), die via andere distributiekanalen werden verspreid.

Jambon d’Ardenne

Het tweede betrokken bedrijf is Imperial Meat Products. Daarvan wordt de gesneden Jambon d’Ardenne van het merk Marcassou (THT: 04/12/2018 - 11/12/2018 - 20/12/2018 - 04/01/2019 en lotnummer: L004065 - 004071 - 004079 - 004092) teruggeroepen. Dat product lag in winkels van Carrefour, Cora, Delhaize, Makro, Match en Colruyt Groep.





Supermarktketen Aldi haalt ook een aantal loten Filet De York van het merk Délifin uit de rekken omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat het over de ‘Filet De York ultrafijn 150 gram’, verpakt in plastic schaaltjes. Aldi haalt in samenspraak met het voedselagentschap FAVV lotnummers 4065, 4073, 4077, 4079, 4088, 4091 en 4095 uit de rekken omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De betrokken producten werden tussen 15 oktober en 1 december verkocht in Aldi-winkels. Aldi vraagt consumenten om het vlees terug te brengen naar de winkel. Daar worden ze terugbetaald.

De mogelijke symptomen van besmetting door salmonella zijn koorts, buikkrampen en diarree en dit binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting. Wie van dit product gegeten heeft en deze symptomen vertoont, raadpleegt het best een huisarts en meldt hem of haar dat dit product geconsumeerd werd.

Informatie

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met uw verkooppunt of Imperial Meat Products op 09 370 02 11 als het gaat over de Jambon d’Ardenne. Diegene die de Filet De York had gekocht en meer inlichtingen wil, kan mailen naar contact@aldi.be.