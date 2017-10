Verschillende vechtpartijen in Borgerhout, auto uitgebrand 07u48

Marc De Roeck

Aan de Kroonstraat in Borgerhout is afgelopen nacht een auto uitgebrand. Er gebeurden ook verschillende aanhoudingen na vechtpartijen tussen verschillende nationaliteiten, maar het is nog niet duidelijk of de autobrand verband houdt met de vechtpartijen.



De politie kwam ter plaatse en verrichtte enkele aanhoudingen. Ook het parket stapte af en onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten. Een tweede voertuig dat voor de uitgebrande wagen geparkeerd stond, raakte ook beschadigd.

