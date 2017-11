Verschillende truckchauffeurs overvallen op snelwegparkings: twee verdachten opgepakt

Google Street View De parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden.

De afgelopen weken zijn op de autosnelwegparkings in Groot-Bijgaarden en Ruisbroek verschillende vrachtwagenchauffeurs overvallen door daders die steeds in groep handelden en de chauffeurs bedreigden met een mes. De lokale politie van Dilbeek kon gisteren twee verdachten op heterdaad betrappen terwijl ze in een vrachtwagen probeerden in te breken. De politie onderzoekt of ze ook in aanmerking komen voor de andere feiten. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.