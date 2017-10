Verschillende tips na oproep tot getuigen moord winkeluitbaatster in Zelzate ADN

20u48

Bron: Belga 0 JEW In het onderzoek naar de dood van een winkeluitbaatster in het Oost-Vlaamse Zelzate, heeft de oproep tot getuigen voor verschillende tips gezorgd. "We vragen om elk detail, hoe onbenullig het op het eerste gezicht ook zou lijken, te melden", zegt burgemeester Frank Bruggeman.

Het lichaam van de vrouw (57) werd dinsdagnamiddag aangetroffen in 't Ateljeeke, een winkel voor school- en kantoormateriaal in de straat Oostkade. De politie en het parket kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. Het slachtoffer kwam op gewelddadige wijze om het leven en overleed vermoedelijk nadat ze met een mes gestoken werd.

De oproep tot getuigen bevestigde dat de vrouw stierf bij een overval en omschreef de feiten als moord. Omdat de winkel in het centrum ligt en er veel passage was, vroegen de onderzoekers om verdachte personen of handelingen te melden.

"We vragen om elk detail, hoe onbenullig het op het eerste gezicht ook zou lijken, te melden. Misschien is het voor een inwoner onbelangrijk, maar kan het belangrijk zijn voor het onderzoek. We hopen op een snelle doorbraak" Burgemeester Frank Bruggeman

Er worden verschillende tips nagetrokken, zegt burgemeester Bruggeman. "We weten nog niet of de goede tip er tussen zit, maar de inwoners van Zelzate werken mee. We vragen om elk detail, hoe onbenullig het op het eerste gezicht ook zou lijken, te melden. Misschien is het voor een inwoner onbelangrijk, maar kan het belangrijk zijn voor het onderzoek. We hopen op een snelle doorbraak."

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft voorlopig geen verdere details.

