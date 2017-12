Verschillende straten rond Brugge afgesloten: geen scheepvaartverkeer door hoog waterpeil Tekst: Siebe De Voogt video: Jan Van Maele

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mathias Mariën In West-Vlaanderen zorgt de smeltende sneeuw en hevige regenval van afgelopen nacht op talloze plaatsen voor wateroverlast. Vooral in en rond Brugge is het pompen geblazen. Verschillende straten zijn er afgesloten en ook het scheepvaartverkeer op de Brugse ringvaart ligt volledig stil. "We volgen de situatie nauwgezet op. Het is héél moeilijk om voorspellingen te doen", zegt Claudia Van Vooren van Waterwegen en Zeekanaal.

Naast de ellende zorgt het overvloedige water ook voor leuke beelden. Auto's en truckers die door diepe plassen rijden, fietsers met natte voeten … het hoort er allemaal bij. Toch is het opletten geblazen, aangezien het onvoorspelbaar is wat er onder de diepe plassen water verborgen ligt.

Het scheepvaartverkeer ondervindt de grootste hinder. "Dat verkeer ligt in en rond Brugge volledig plat", bevestigt Waterwegen en Zeekanaal. Vooral het waterpeil in het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van de Breydelstad staat op een alarmerend hoog peil. De voorspelling is dat die vandaag nóg zal stijgen om uiteindelijk in de loop van de avond terug te zakken. Het zal nog enkele dagen duren voor het waterpeil opnieuw volledig stabiel is.

