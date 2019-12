Verschillende regeringen bereiken akkoord over nationaal energie- en klimaatplan

18 december 2019

Bron: Belga 74 De verschillende regeringen van ons land zijn het vandaag tijdens het Overlegcomité eens geraakt over het nationaal energie- en klimaatplan. De deadline om dat plan bij de Europese Commissie in te dienen, ligt op 31 december. Het plan moet ons land toelaten de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35 procent te doen dalen.

De bevoegde ministers hadden elk al een klimaatplan voor hun gewest opgesteld, maar een nationaal plan voor heel België was er nog niet. Zo’n overkoepelend plan wordt al op 31 december verwacht op de Europese Commissie, dus moesten de verschillende regeringen de koppen deze ochtend bij elkaar steken op het Overlegcomité.

Samengevoegd

De vergadering duurde uiteindelijk niet erg lang. Na een paar “kleine beslissingen”, dixit Waals minister-president Elio Di Rupo (PS), waren de ministers eruit.



Concreet zijn de regionale klimaatplannen nu samengevoegd tot een leesbaar, coherent geheel. Nieuwe maatregelen zijn er dus niet genomen, maar de regeringen moesten het nog eens worden over een aantal technische details over onder meer biobrandstoffen en woningrenovaties.

Ondanks alle onheilsberichten zijn we er toch in geslaagd een goed, ambitieus, maar ook haalbaar en betaalbaar akkoord te sluiten om voor te leggen aan de Europese Unie Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is tevreden. “De gesprekken verliepen in een heel goede, constructieve sfeer. Ik ben heel fier, want ondanks alle onheilsberichten zijn we er toch in geslaagd een goed, ambitieus, maar ook haalbaar en betaalbaar akkoord te sluiten om voor te leggen aan de Europese Unie.”

“Europa doet wat het wil”

Dat het Vlaamse klimaatplan wat achterop hinkt op die van de andere gewesten, wil Demir niet gezegd hebben. “Europa vraagt van België 35 procent minder uitstoot in 2030, en dat is ook waar Vlaanderen naar streeft”, zei ze. “Maar wij hebben veel industrie, zijn dunbevolkt en hebben een haven. Het is normaal dat we die welvaart willen behouden.”

Dat de Europese Unie tegen de zomer een voorstel wil doen om de uitstootreductie nog te verhogen naar 50 of zelfs 55 procent, is voor Demir nu niet aan de orde. “Europa doet wat het wil, Vlaanderen gaat nu werken voor die ambitieuze doelstelling van 35 procent. Daar nu nog iets bovenop gooien is niet wat we nodig hebben. Ik blijf bij de realiteit.”

“Goede wil”

Federaal energieminister Marie Christine Marghem (MR) benadrukte dat België nu in staat is om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen. “We hebben een grote vooruitgang geboekt”, zei ze. Marghem had eerder kritiek geuit op de Vlaamse plannen, maar wilde die niet herhalen. “Ik voel de goede wil bij de Vlaamse collega’s om die doelstelling van 35 procent te halen. En waar een wil is, is een weg.”

Eerste minister Sophie Wilmès (MR) is tevreden over haar eerste Overlegcomité. “Het was een groot succes, terwijl het geen gemakkelijk topic was. Dat is ook te danken aan de vlotte samenwerking tussen de verschillende regeringen.”