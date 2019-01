Verschillende klimaatmarsen in het land lokken tienduizenden jongeren op de straat op, opstootje in Brussel met leden ‘Schild & Vrienden’ HA SRB

31 januari 2019

13u00

Bron: Belga, Twitter, eigen berichtgeving 31 Ongeveer 12.500 jongeren hebben vandaag deelgenomen aan de vierde ‘Spijbelen voor het klimaat’ van Youth for Climate in Brussel. De betoging begon om 11 uur aan het Noordstation en heeft inmiddels het eindpunt aan Brussel-Zuid bereikt. In de Pachecolaan kwam het even tot een opstootje tussen een aantal manifestanten en tegenbetogers van Schild & Vrienden, die pleitten voor verdere investeringen in kernenergie. Ook in Luik en Leuven was er een klimaatmars, waar duizenden jongeren op afkwamen.

De klimaatmars în Brussel klokte vorige week nog af op een recordaantal van 35.000 deelnemers. De opkomst vandaag was met 12.500 betogers een pak minder, maar nog steeds indrukwekkend.



Tussen de vele klimaatspijbelaars zaten enkele diehards, maar ook enkele jongeren die voor het eerst deelnamen aan de betoging. Dat deden ze allemaal met dezelfde overtuiging: een gezonder klimaat voor een betere toekomst.”Ik mag niet spijbelen van mijn ouders, maar vandaag hadden we geen school dus dan kon ik wel komen”, vertelt Hanna Rooms uit Antwerpen.

“Schitterende actie”

Ook uit Wallonië zakten er opnieuw heel wat leerlingen af, soms ook voor de eerste keer. “De vorige keren had ik het te druk met schoolwerk, maar vanaf nu ga ik proberen te blijven komen. Het is een schitterende actie”, zegt de 17-jarige Titouan uit Rixensart.



Een opvallende deelnemer die er al drie keer bij was, is Isaak Schmitz, steevast verkleed als struik in camouflagekledij. “We moeten de bomen, bossen en struiken redden voor de klimaatverandering ze doodt. Ik ben hier nu de derde keer en op onze school zijn ze soepel. Tenzij het misschien te lang blijft duren”, zegt Schmitz.

Originele slogans

Veel jongeren waren net zoals de vorige keren gewapend met borden met slogans. De ene was grappig, de andere wat vuil gebekt, maar allemaal stonden ze in het teken van een beter klimaat: “Make this hellhole green again”, “Het klimaat is als bier, hoe warmer hoe slechter”, “Eat pussy, not cows”, “4 klimaatministers, 0 beleid”, “La nouvelle De Wever est arrivée” en “Ik moest staken, want de regering doet het niet”.

Tegenbetogers

In de Pachecolaan kwam het even tot een opstootje tussen verschillende jongeren en een vijftal leden van Schild & Vrienden, die willen dat er verder geïnvesteerd wordt in kernenergie. Er werden verwijten heen en weer geslingerd en er werd geduwd en getrokken. Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden, werd niet gespot op de betoging. Eerder nam hij wel al deel.

Nieuw parcours

De mars vertrok ditmaal niet aan Brussel-Centraal, maar aan het treinstation Brussel-Noord. Van daaruit stapten de jonge manifestanten door het centrum naar Brussel-Zuid. De kop van de mars heeft het Zuidstation, en dus het eindpunt, inmiddels bereikt, zo is te zien op deze kaart van de politie:

UPDATE #YouthforClimate

Tête du cortège de la marche pour le climat à hauteur de la rue des Marais - Pachéco

Kop van de stoet van de klimaatmars ter hoogte van de Broekstraat - Pacheco

⤵ Live map parcours ⤵https://t.co/H5aWkdxlHG PolBru(@ zpz_polbru) link

“Bezorgd om kleinkinderen”

De klimaatjongeren kregen zoals elke week steun van een delegatie senioren van “Grootouders voor het klimaat” en deze week ook hun Franstalige aanhangers van “Grand-parents pour le climat”. “We zijn hier uit grote zorg voor onze kleinkinderen. Zij zijn bang en komen op straat en daar hebben ze groot gelijk in. Als we horen en zien wat hen te wachten staat, kunnen we niet thuis blijven”, zegt grootouder voor het klimaat Hugo Van Dienderen.



Open brief van wetenschappers

Ook wetenschappers steken de bosbrossers een hart onder de riem. In een open brief pleiten meer dan 3.400 academici, onder wie vooraanstaande klimaatexperts als Jean-Pascal van Ypersele en Philippe Huybrechts, ervoor dat de regeringen in ons land de klimaatambities verscherpen. “Want we staan mijlenver van de doelstellingen”, staat in de brief.

10.000 betogers in Luik & primeur in Leuven

Ook in het Waalse Luik was er vanmiddag een klimaatbetoging. Volgens de politie daagden er ongeveer 10.000 betogers. De VRT spreekt van zo’n 15.000 deelnemers.

In Leuven trokken voor het eerst ook kinderen van basisscholen de straat op om te protesteren tegen het zwakke klimaatbeleid van de regering. “Politici, stop met liegen!”, liet leerling Marian optekenen in een straffe speech aan de meer dan 2.000 deelnemers op het Ladeuzeplein.

Ook betoging aan woning minister Marghem

Aan de woning van Energieminister Marie Christine Marghem (MR) in Doornik werd er vanochtend eveneens betoogd. De manifestatie “Donderdag kan ik niet, ik heb het klimaat!” was een initiatief van enkele lokale jeugdorganisaties en trok tussen de 80 en 100 deelnemers. De jonge betogers hadden geen contact met Marghem.

Bekijk ook: