Verschillende hittebranden in Limburg bvb

01 juli 2018

18u52

Bron: Belga 0 De aanhoudende hitte en droogte hebben vanmiddag voor verschillende kleine brandjes gezorgd in de provincie Limburg. Op enkele uren tijd moest de Brandweerpost van Noord-Limburg een vijftal keer uitrukken voor branden in onder meer Bree en Peer. Ook de andere brandweerposten van de provincie kregen verschillende oproepen voor branden die telkens snel onder controle waren.

"Er zijn verschillende branden in onze regio momenteel", zo bevestigde Koen Maes, officier van dienst van de brandweerpost Bree. "De laatste brand die we hebben gehad, was een hooiveld langs de Kappelekesstraat. Maar ook langs de Hamontseweg in Bree ontstond een kleine brand door een weggegooide sigaret."

Door de hevige heidebrand in het Nederlandse Budel, net over de grens, kreeg de brandweerpost van Bree ook verschillende meldingen van inwoners van Bree en Weert die bezorgd waren over de zichtbare rook.

Code rood

Vandaag kondigde het Agentschap voor Natuur en Bos code rood af voor de verschillende natuurdomeinen in de provincies Limburg en Antwerpen. Dat zorgt ervoor dat de brandweerkorpsen extra waakzaam zijn voor gras-, heide- en bosbranden.

"Onze voertuigen worden extra nagekeken voor bos- en heidebranden. Die zijn wel het hele jaar beschikbaar, maar ze worden nu meer als eerstelijnsvoertuigen gebruikt om ermee uit te rukken", aldus Maes.