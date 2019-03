Verschillende herdenkingsmomenten aanslagen 22 maart jv

11 maart 2019

17u56

Bron: belga 0 Volgende week vrijdag is het drie jaar geleden dat België werd opgeschrikt door bomaanslagen op Brussels Airport en in het Brusselse metrostation Maalbeek. Daarbij vielen 32 doden en talloze gewonden. Ook dit jaar worden verschillende herdenkingsmomenten gehouden, met om 10.00 uur een minuut stilte op beide locaties waar de terroristen toesloegen.

Het herdenkingsmoment in het metrostation Maalbeek start op 22 maart om 9.00 uur en wordt afgesloten met de minuut stilte. Op Brussels Airport komen slachtoffers en nabestaanden om 9.30 uur samen aan de gedenkplaat voor de aanslagen in de vertrekhal. De namen van de slachtoffers zullen er worden voorgelezen, waarna de minuut stilte volgt. Nadien volgt nog een bezinningsmoment in de ‘Memorial Garden’ op het luchthavendomein. Dat is een herdenkingsplaats waar het kunstwerk ‘Flight in mind’ staat dat tot de aanslagen in de vertrekhal stond, samen met een herdenkingsplaat.

Na een bijeenkomst voor slachtoffers en nabestaanden in Bozar in Brussel begint om 14.30 uur ook een herdenking aan de berkencirkel in het Brusselse Zoniënwoud. Dat natuurmonument, dat bestaat uit een ronde zitbank met daarrond 32 berken in een cirkel, werd een jaar na de aanslagen ingehuldigd ter herdenking van de slachtoffers.