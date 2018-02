Verschillende gewonden na schietpartij in Anderlecht

17 februari 2018

17u47

Bron: Belga

Bij een schietpartij aan de feestzaal Birmingham Palace in Anderlecht zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag verschillende gewonden gevallen. Dat heeft een woordvoerder van het parket van Brussel zaterdag gemeld. De gewonden - minstens twee personen - werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar ze verkeren niet in levensgevaar.