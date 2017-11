Verschillende brandweerkorpsen uren in de weer met brandende olietank bij BioPower Jelle Houwen

00u01 1 Thinkstock Beeld ter illustratie Op de site van het stroombedrijf BioPower aan de Kuipweg in Oostende is gisteravond rond 19.30 uur brand uitgebroken in een grote olietank. BioPower is een biomassacentrale waar dierlijke vetten en dierlijk afval worden omgezet in ecologische stroom met behulp van twee grote dieselmotoren.

In een van de grote olietanks op het bedrijf is er rond 19.30 uur brand uitgebroken. De situatie was ernstig en er werd meteen hulp ingeroepen van naburige korpsen. Naast de brandweer van Oostende kwam er hulp vanuit Gistel, De Haan-Wenduine, Brugge en Blankenberge.

Even werd nagedacht om ook een blusboot ter plaatse te sturen aangezien het bedrijf vlak aan het kanaal Gent-Brugge-Oostende aan de Plassendalebrug ligt. Omdat het bedrijf in de Kuipweg toch nog een flink stuk verwijderd is van dat kanaal werd van dat plan afgezien.

Oorzaak onduidelijk

De situatie was uiteindelijk vrij snel onder controle. “Het gaat om een brand aan twee tanks die rond 19.30 uur in de problemen kwamen”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. “Die tanks zijn gevuld met diesel voor de biomassacentrale. Om een onduidelijke reden ontstond er in een tank een brandje en lekte er wat diesel, dat ook in brand vloog. Diesel zelf op zich geeft geen zware brand maar toch is er wat vuur overgeslagen op een andere tank. De tank zelf of de inhoud vloog niet in brand maar wel de isolatie die rond de tank zat. Vooral dat leidde tot een zeer grote rookontwikkeling en geurhinder. Bij aankomst van de brandweer leek alles zeer ernstig te zijn en dus werd meteen opgeschaald en de hulp ingeroepen van heel wat andere korpsen. Maar uiteindelijk was de situatie snel onder controle. Ook de isolatie brandt niet zo hard en geeft weinig vuur maar is wel moeilijk te blussen. Vandaar dat de interventie wat langer duurde. Het lijkt erop dat de schade aan beide tanks meevalt. Er vielen geen slachtoffers.”

De brand zorgde voor een rookontwikkeling en in de buurt hing enige tijd een indringende brandgeur. Rond 22 uur raakte de situatie onder controle. De brandweer moest wel nog lang ter plaatse blijven om na te blussen. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. De Kuipweg werd door de politie afgesloten tijdens de brand.