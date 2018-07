Verschillende branden door hitte: velden afgebrand in Lennik en Staden, hooiwagen vat vuur in Dendermonde, bomen langs Brusselse ring in brand Redactie

03 juli 2018

17u21

Bron: eigen berichtgeving, VTM Nieuws 91 De hitte en de daarmee gepaarde gaande droogte heeft overal in Vlaanderen voor branden gezorgd. In Lennik en Staden vlogen zelfs hele velden in brand bij het maaien van een graanveld. Op de Brusselse ring stonden bomen in brand en in Dendermonde vatte een hooiwagen vuur.

Op de hoek van de Negenbunderstraat met de Assesteenweg in Lennik (Vlaams-Brabant) brak deze namiddag brand uit op een veld. Landbouwers waren er een hele dag bezig geweest met maaien toen er plots ergens brand ontstond. Het vuur greep razendsnel om zich heen en ook de brandweer had enige moeite met alles onder controle te krijgen. De landbouwer ploegde rond de vlammen om het vuur te helpen indijken. De rookpluim was van kilometers ver te zien.

Bij het oogsten van een partij gerst, op een akker langs de Wallemolenstraat in het West-Vlaamse Staden, gebeurde rond half zes hetzelfde. Een klein vonkje, mogelijk veroorzaakt door een steentje dat tussen de metalen platen van een pikdorser terechtkwam, zette razendsnel enkele tientallen meter van het kurkdroge gerstveld in brand. Een hevige wind wakkerde de vlammen aan. Het vuur verspreidde zich in een mum van tijd over zowat de hele akker. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen uitbreidden naar een woning vlakbij. Aan de straatkant namen de blussers stelling in om te vermijden dat het vuur over de landelijke weg zou slaan. Op die manier konden ze een hoeve vrijwaren.

Landbouwers uit de buurt snelden ter plaatse met mestkarren die ze inderhaast met water hadden gevuld. Ze hielpen de brandweer om het vuur onder controle te krijgen en losten nadien nog grote hoeveelheden water op de akker om te vermijden dat het vuur weer zou opflakkeren. De partij gerst die geoogst moet worden, is verloren. De voorbije dagen waren er in Zuid-West-Vlaanderen al meer branden die te wijten zijn aan de aanhoudende droogte.

Vanmiddag ontstond in Zeebrugge een duinenbrand nadat een toerist een brandende sigaret weggooide. De redders merkten de brand gelukkig snel op en konden het vuur snel doven. Toch roept de West-Vlaamse Kustreddingsdienst (IKWV )op tot waakzaamheid. Ze roept alle toeristen op om de komende weken extra voorzichtig te zijn met sigaretten of andere brandbare materialen in de duinen. Op dit moment staat er immers een strakke wind aan de kust. In combinatie met de droogte zorgt dat voor gevaarlijke situaties. Een duinenbrand kan zo snel uitbreiden en bovendien is de plaats moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten.

Op de Brusselse binnenring hebben enkele bomen ter hoogte van Wemmel vuur gevat. De brandweer krijgt dagelijks oproepen van kleine brandjes langs de weg, door de aanhoudende hitte. Ze gaan daarom niet uit van kwaad opzet, bevestigt de woordvoerder aan VTM Nieuws. Het vuur ontstaat dezer dagen voornamelijk door sigarettenpeuken of glas. De brand in Wemmel werd snel geblust en zorgde daarom ook niet voor veel hinder op de weg.

In Dendermonde vatte een hooiwagen in de vooravond dan weer vuur op de N14. De rijbaan is volledig afgesloten voor alle verkeer, wat veel verkeershinder veroorzaakt in en rond Dendermonde.