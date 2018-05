Verschillende blikseminslagen in West-Vlaanderen door hevig onweer LSI/VHS

29 mei 2018

07u07 0 Tijdens het onweer dat rond 4 uur afgelopen nacht over de provincie West-Vlaanderen trok is de bliksem ingeslagen op drie plaatsen in Dadizele, Ingooigem en Bellegem .

In Bellegem ging een schuur langs de Doornikserijksweg in de vlammen op na de blikseminslag. Een aanpalende woning deelde ook mee in de brokken. In Ingooigem zorgde de inslaande bliksem dan weer voor schade aan de topgevel van een woning aan de Ingooigemstraat. Mogelijk is er in de woning ook schade aan het elektriciteitsnet.

In Dadizele sloeg de bliksem in op een woning in de Guido Gezellelaan. Er ontstond geen brand maar enkele stopcontacten zijn uit de muur gerukt en wellicht is er ook daar schade aan elektrische apparaten. De 17-jarige zoon des huizes, hobbyist stormchaser, kon de inslag vanaf de bovenverdieping filmen.

Her en der liepen ook wat meldingen over wateroverlast bij de brandweer binnen maar die zorgen op het eerste zicht voor weinig grote problemen. Er viel zo’n tien tot twintig liter regen per vierkante meter.