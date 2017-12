Verschijnt Abdeslam straks op zijn proces zonder advocaat? avh

Bron: VTM Nieuws 0 ap Abdeslam werd op 18 maart 2016 opgepakt in Molenbeek, vier dagen voor de aanslagen in Brussel. Maandag moet terreurverdachte Salah Abdeslam voor de correctionele rechtbank verschijnen voor de schietpartij in Vorst waarbij verschillende politieagenten gewond raakten. Maar mogelijk wordt het proces uitgesteld, omdat Abdeslam nog altijd geen advocaat heeft.

Salah Abdeslam verschijnt maandag samen met kompaan Soufien Ayari voor de correctionele rechtbank in Brussel. Op 15 maart 2016 wilden zes agenten een appartement in de Driesstraat in Vorst doorzoeken in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Maar ze werden meteen onder vuur genomen. Drie van hen raakten gewond.

Uiteindelijk werd één terrorist, Mohamed Belkaid, doodgeschoten. Abdeslam en Ayari konden ontsnappen, maar drie dagen later werden ze opgepakt in Molenbeek. Maandag staan ze terecht voor moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit.

Zonder advocaat

Omdat Abdeslam nog altijd geen advocaat heeft, bestaat de kans dat het proces wordt uitgesteld. Abdeslam kan zich wel zelf verdedigen, maar dan is de kans groot dat de rechter de zaak onmiddellijk uitstelt. "De rechter kan beslissen dat Abdeslam niet in staat is om zichzelf te verdedigen”, zegt Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, aan VTM NIEUWS. “De betrokkene zal dan op zoek moeten naar een advocaat met als gevolg dat de zaak zal worden uitgesteld.”