Verscherpte maatregelen bij Swissport Cargo in Luik na corona-uitbraak onder personeel ADN

15 juni 2020

14u45

Bron: Belga 1 Bij Swissport Cargo Services in Luik zijn de voorzorgsmaatregelen de afgelopen uren versterkt na de ontdekking van een uitbraak van coronavirus binnen het bedrijf.

Er hebben al 21 van de 50 administratieve medewerkers positief getest, aldus vakbondsbronnen die berichten in Sudpresse bevestigen. Andere werknemers wachten maandag nog steeds op hun resultaten, dus het aantal zal mogelijk toenemen.

Op 4 juni testte een administratief medewerker van het bedrijf, dat in totaal 150 mensen in dienst heeft en een kwart van de goederen verwerkt die via de luchthaven van Luik passeren, positief voor het coronavirus. Gelukkig is er geen ernstig geval gemeld. De gevolgen voor luchthavenactiviteiten zijn beperkt.