Verschanste en gewapende vrouw in Jumet geeft zich over TMA NLA ADN

05 juli 2020

14u42

Bron: Belga, Sudinfo 0 Een gewapende 46-jarige vrouw heeft zich van zondagochtend tot omstreeks 14.30 uur in een huis in Jumet, nabij Charleroi, verschanst. Speciale eenheden moesten ter plaatse komen om de situatie te doen ontdooien.

Volgens de woordvoerder van de politie van Charleroi was de vrouw die zich verschanste in de woning in de rue de Marchienne gewapend, wat de tussenkomst van speciale eenheden vereist, naast de lokale politie en het parket van Charleroi. Om 11 uur zou een man het huis verlaten hebben. Hij bleek de eigenaar te zijn en was gewond.

De onderhandelingen met de verschanste persoon hebben van ’s ochtends tot 14.30 uur geduurd. Toen is de situatie onder controle geraakt. De vrouw, een veertiger, deed de deur open, waardoor de speciale eenheden konden binnengaan. De vrouw gaf zich daarop zonder probleem over. De dame, die erg in de war was, bleek ook gewond aan de voet. Ze was in gebroken glas gestapt. De agenten van de speciale eenheden vonden een karabijn in de woning.

Er werden geen schoten gelost. Over de motieven van de gewapende vrouw is nog niets bekend. Uit de eerste gegevens van het onderzoek blijkt dat de zaak in verband staat met een familieruzie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.