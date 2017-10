Verroeste brug met plakband hersteld 19u35

In Merksem is een defecte brug op een wel heel bizarre manier gerepareerd. De reling van de Jozef Masurebrug over de E19 is vastgeplakt met waterdichte plakband. Op die manier moet vermeden worden dat brokstukken naar bedeneden vallen.