Verrebroek opgeschrikt door raceauto's PKM

27 mei 2018

14u27 3 Verschillende inwoners uit Verrebroek hebben zaterdagochtend de politie gebeld nadat ze ochtends vroeg werden opgeschrikt door het bulderend lawaai van raceauto's. Het bleek te gaan om een privé-evenement met Porsche racewagens op de terreinen van Tabaknatie.

"Er moest geen vergunning worden aangevraagd omdat de voertuigen de site van Tabaknatie niet verlaten", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Dit evenement wordt al enkele jaren georganiseerd maar blijkbaar zorgde de windrichting dit keer voor meer klachten."

De racewagens legden een parcours af tussen de magazijnen van Tabak Natie in het havengebied maar het geluid van de brullende motoren was niet alleen hoorbaar in Verrebroek maar ook Vrasene, Sint-Gillis-Waas en De Klinge. "De havenpolitie was vooraf op de hoogte gesteld en is na de eerste meldingen ter plaatse gegaan om het een en ander bij te sturen", weet Van de Vijver. Mogelijk werden de meest lawaaierige exemplaren aan de kant gezet maar na de tussenkomst van de politie kwamen er geen nieuwe meldingen meer van lawaaihinder.

Tabaknatie sponsort een eigen raceteam en organiseert het evenement vooral voor klanten, personeel en leveranciers.