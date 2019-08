Verrast De Wever iedereen met coalitie én regeerakkoord? KVDS

Bron: Belga 50 Verrast Vlaams informateur Bart De Wever volgende week vriend en vijand door niet alleen zijn coalitiepartners voor te stellen, maar meteen ook een afgewerkt regeerakkoord? Het is een piste die vrijdag de ronde doet in de Wetstraat.

Professor politicologie Dave Sinardet (VUB en Université Saint-Louis) zou niet verbaasd zijn. "De Wever zal geen definitief engagement aangaan vooraleer er, op zijn minst achter de schermen, een stevige basis is", zegt hij.

Coalitie

Een Zweedse coalitie lijkt intussen de meest waarschijnlijke, nu Kamerlid Melissa Depraetere van sp.a heeft verklaard dat haar partij sinds midden vorige week niet meer heeft samengezeten met de informateur. CD&V heeft komende maandag dan weer het politiek bestuur samengeroepen.





Een insider van de Vlaamse onderhandelingen oppert vrijdag dat de coalitiepartners al lang gekozen zijn en dat de informateur volgende week in één pakket de partijen en een regeerakkoord zal voorstellen. Hij wijst erop dat er twee weken geleden nog een snelle beslissing over de partners is aangekondigd. Mogelijk is het besluit toen effectief gevallen en wordt er sindsdien een tekst uitgeschreven. (lees hieronder verder)

Gezien de uitspraak van Depraetere zou het in dat scenario om N-VA, CD&V en Open Vld gaan. "Lees de column in De Morgen over het schimmenspel", is de enige aanwijzing die een CD&V'er vrijdag wil geven. Daarin refereert de journaliste aan een allegorie van Plato, waarin de vastgeketende slaven in een grot enkel de schaduwen van hun meesters zien. Voor hen zijn die schaduwen de realiteit, terwijl ze zich niet bewust zijn van wat er zich achter hun rug afspeelt.

Ook professor Sinardet gelooft dat de kansen op een Bourgondische coalitie of een 'raketcoalitie' sterk zijn geslonken. "Het ziet ernaar uit dat het toch een voortzetting van Zweeds wordt, ondanks de nadelen. Het gaat immers om een coalitie van verliezers, waarin N-VA bovendien opnieuw met CD&V zit opgescheept. Het creëert ook federaal een probleem, waar sp.a een belangrijk bindmiddel met PS had kunnen zijn."

Partners

Sinardet denkt dat het de bedoeling is van N-VA om haar partners pas te presenteren op een moment dat het heel duidelijk is wat de contouren zijn van het akkoord. Mogelijk wordt de tekst op dat moment al getoond aan de buitenwereld, mogelijk niet. "Het belangrijkste is dat hij er ligt. De vorige coalitie had slechte ervaringen met een regeerakkoord dat niet voldoende was uitgewerkt. De tegenstelling tussen milieu en landbouw, de spanningen rond onderwijs, de kilometerheffing,... Het had beter uitgeklaard moeten zijn." (lees hieronder verder)

Toch is dat volgens Sinardet niet de enige reden dat het allemaal zo lang duurt. "De keuze is lastig omdat aan elke coalitie serieuze nadelen verbonden zijn. Maar onderschat ook de interne tegenstellingen bij N-VA niet", zegt hij. "Ook daar bestaan veel verschillende visies, maar de partij slaagt er voorlopig beter dan de anderen in om die binnenskamers te houden."

Het zou toch straf zijn dat de coalitie al vastligt, besluit een andere insider van de onderhandelingen. "Dat zou betekenen dat alle uitspraken van de voorbije week - denk aan de koppeling tussen de twee formaties bij Open Vld - theater waren...”