Verrassing in Mechelen: Freya Perdaens gaat voor N-VA de strijd aan met Bart Somers SVM

17 april 2018

19u19

Bron: Belga 0 In Mechelen trekt N-VA op 14 oktober naar de kiezer met Freya Perdaens als lijsttrekster. Het amper 29-jarige gemeenteraadslid krijgt de voorkeur op huidig eerste schepen Marc Hendrickx, die op de tweede plaats staat. Opmerkelijk: Perdaens werkt momenteel als parlementair medewerkster van Hendrickx in het Vlaams Parlement. Hendrickx zegt zijn pupil ten volle te steunen.

Lijstduwer Johan Van Overtveldt stelde vandaag de top vijf van de Mechelse N-VA-lijst voor en nam daarbij vooral de termen "verjonging" en "vernieuwing" in de mond. Ondanks haar beperkte ervaring denkt de partijtop dat Perdaens de ideale uitdager is voor burgemeester Bart Somers (Open Vld-Groen-M+). "Freya is jong, dynamisch en gedreven", zegt hij. "Bovendien gaan we haar sterk omringen."

Perdaens voelt zich naar eigen zeggen vereerd en wil zich "volledig smijten" in de strijd met Somers. "Ik besef dat ik een vrij nieuw gezicht ben, maar ik heb er ontzettend veel zin in", stelt ze. "Over het programma communiceren we later nog, maar zelf hecht ik veel belang aan het thema veiligheid. De verkiezingen zullen geslaagd zijn als we groeien, en niet alleen op het vlak van stemmen."

"Enorm talent"

Hendrickx roemt zijn opvolgster als lijsttrekker als een "enorm talent" waarin hij sterk gelooft. De uitdaging voor N-VA is volgens Hendrickx groot. "We willen de grootste partij blijven", zegt hij (Open Vld-Groen-M+ ziet hij niet als één geheel; nvdr). "Daarnaast moeten we aantonen dat het kartel een kunstmatig geheel is dat het lang niet over alles eens is."

De top vijf wordt verder aangevuld met nieuwkomer Yves Selleslagh op drie, huidig fractievoorzitter Kerstin Hopf op vier en gemeenteraadslid Melikan Kucam op vijf. Schepen Katleen Den Roover duwt samen met Van Overtveldt.