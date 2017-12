Verrassende wending: Peter 'Arco' Dedecker (N-VA) stopt met politiek N-VA'er die Arco-schandaal blootlegde mist het 'nerd-zijn'. Astrid Roelandt

Peter Dedecker zal niet meer op de Kamerlijst staan in 2019. Op zijn eentje legde hij het Arco-schandaal bloot, maar in 2019 stopt federaal parlementslid Peter Dedecker (N-VA) volledig met politiek. "Ik wil meer met technologie bezig zijn, en ja: de politiek is er de laatste jaren niet vrolijker op geworden." Nu ook Siegfried Bracke twijfelt om nog op te komen , verliest de Gentse N-VA mogelijk 2 van haar boegbeelden.

"Ik mis het nerd-zijn", lacht Dedecker, wanneer hij zijn beslissing toelicht. In 2010 werd hij op zijn 27ste verkozen als federaal parlementslid voor N-VA. Dedecker, burgerlijk ingenieur van opleiding, was toen bezig met zijn doctoraat en gaf "in korte broek" les aan ingenieurs in spe. "Ik heb toen alles laten vallen voor de politiek, maar het is altijd wel blijven kriebelen om met technologie bezig te zijn," aldus Dedecker. Zijn beslissing komt als een verrassing. "Mensen dachten dat ik voluit voor Gent zou gaan. Ze hebben nog geprobeerd om mij te overtuigen, maar uiteindelijk begrepen ze mijn beslissing."

Velen dachten dat ik voluit voor Gent zou gaan, maar ik zal in 2018 niet op de lijst staan. Peter Dedecker

Zijn parlementair mandaat zal hij volledig uitdoen, maar Dedecker zal niet meer op een kieslijst staan. Laat hij de Gentse N-VA dan niet in de steek, nu ook stadsgenoot Siegfried Bracke twijfelt om zich kandidaat te stellen? "Ik zal nog altijd mee campagne voeren in 2018", belooft hij, maar kandidaat-burgemeester Elke Sleurs (N-VA) dreigt wel 2 van haar boegbeelden te verliezen.

Arco

Dedecker is vooral gekend als de man die het Arco-schandaal aan het licht bracht. De oorspronkelijke Arco-deal - waarbij de overheid de 800.000 gedupeerden zou terugbetalen - werd intussen juridisch verworpen, omdat het ging om ongeoorloofde staatssteun. In het Zomerakkoord besliste de federale regering om een fonds op te richten, om de slachtoffers te vergoeden. Er is afgesproken dat Beweging.net, het vroegere ACW, daartoe 200 miljoen euro zal bijdragen. 400 miljoen komt van de belastingbetaler via de verkoop van Belfius. Nochtans heeft N-VA lang gezworen dat niet de belastingbetaler, maar wel de christelijke zuil hiervoor zou opdraaien. Een pijnlijke toegeving.

"Maar de factuur voor de belastingbetaler is al fors verminderd, en in dit scenario draagt het ACW tenminste al een stuk bij", aldus Dedecker. Dat de belastingbetaler uiteindelijk voor het grootste deel zal opdraaien, is volgens hem nog geen uitgemaakte zaak. "We zullen zien wat daarvan komt. Vergeet niet dat het allemaal nog zal afhangen van de goedkeuring door het Grondwettelijk Hof en de Europese commissie. En dat lijkt mij niet evident."

De Arco-deal moet nog goedgekeurd worden door het Grondwettelijk Hof en de Europese Commissie. Dat lijkt mij niet evident. Peter Dedecker (N-VA)

Ministerpost

Een ministerpost heeft zijn speurwerk hem niet opgeleverd. "Ik had daar nooit op gehoopt, maar als je naam genoemd wordt, begin je 'vaneigenst' wel wat te dromen. Maar ik was niet verbaasd dat anderen het haalden." Teleurgesteld in de politiek of de partij is Dedecker naar eigen zeggen niet - "integendeel"- al vindt hij dat de politiek er niet vrolijker op geworden is tijdens deze legislatuur. "Dat heeft mijn beslissing versterkt, ja. Je moet als politicus op de toppen van je tenen lopen. Alles wordt tegenwoordig als verdacht beschouwd."

Je moet als politicus op de toppen van je tenen lopen. Alles wordt tegenwoordig als verdacht beschouwd. Peter Dedecker (N-VA)

Schandaalsfeer

De parlementair ergert zich blauw aan Groen. "Ze spreken over verbinden, maar op vlak van polarisatie is Kristof Calvo (Groen) kampioen. Zwaaien met procedurespelletjes, zaken opblazen en in een schandaalsfeer plaatsen: dat is een nefaste manier van werken." Wie er zijn Twitteraccount op naslaat ziet nochtans dat ook Dedecker zelf de harde aanvallen niet schuwt. Op zijn blog wijdde hij zelfs een speciale reeks aan de groenen. "Ik wou gewoon wijzen op hun hypocrisie", legt hij uit. "Groen is niet de witte maagd waarvoor ze zich uitgeeft."

"Zwaaien met procedurespelletjes, vertragen, zaken opblazen en in een schandaalsfeer plaatsen: dat is een nefaste manier van werken. Peter Dedecker (N-VA)

"Pas op, ik heb bijvoorbeeld wel veel respect voor Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. Deze legislatuur zijn er al enkele wetsvoorstellen van hem goedgekeurd, omdat ze gewoon inhoudelijk goed zijn en omdat zijn houding uitnodigt tot samenwerken. Maar bij Calvo zie je het compleet het tegenovergestelde."

Of de verharding van de politiek zijn beslissing beïnvloed heeft? "Absoluut, het heeft mijn beslissing versterkt. Ik denk zelfs dat het aantal parlementairen dat wel eens uitkijkt naar iets anders tijdens deze legislatuur is toegenomen is." Een job om op terug te vallen heeft Dedecker (nog) niet, "maar er zal nog wel werk zijn voor ingenieurs, zeker?"

