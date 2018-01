Verrassende wending in Lierde: Steven Vekeman wordt opvolger van schepen Rudy Mortier Lieke D'Hondt

22 januari 2018

22u37

De gemeenteraad in Lierde heeft een verrassende wending genomen. Niet Melissa Dooms (Open Vld) maar wel oppositieraadslid Steven Vekeman (De Derde Partij) volgt Rudy Mortier (Open Vld) op als eerste schepen.

Open Vld had Melissa Dooms naar voor geschoven als opvolger van Rudy Mortier, maar na de geheime stemming bleek dat coalitiepartner CD&V niet achter die kandidatuur stond. Vekeman kreeg twee stemmen meer dan Dooms en mocht tot zijn eigen verbazing meteen de eed afleggen. Een grote ontgoocheling voor Dooms. “Dit is voor ons een vertrouwensbreuk en ik stel me ernstige vragen bij deze stemming.” Dooms belooft wel in het belang van de Lierdenaren constructief te blijven meewerken aan het bestuur.