Verplichte verzekering voor snelle elektrische fietsen wordt afgeschaft Delphine Vandenabeele

15 juni 2018

10u23

Bron: VTM NIEUWS 22 Vice-eersteminister en minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) stelt elektrische rolstoelen, monowheels en speed pedelecs vrij van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Dat bevestigt hij aan VTM NIEUWS.

Het gaat om voertuigen met een lage autonome snelheid en een beperkt impactrisico bij ongevallen. “Er komt een einde aan de situatie waarin een elektrische rolstoel dezelfde verzekering nodig had als een auto. En we geven een duwtje in de rug aan opkomende vervoersmiddelen als elektrische fietsen en speed pedelecs”, verklaarde minister Kris Peeters vandaag.

“Een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen is voor voertuigen met een lage autonome snelheid 'overshooting'”, klinkt het nog. “We willen deze vervoersmiddelen net stimuleren, omdat ze een goed alternatief zijn voor de auto en bijdragen tot het verkleinen van de files en het verminderen van de luchtvervuiling.”