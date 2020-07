Verplichte coronatest en quarantaine voor reizigers die terugkeren uit risicogebied TT

06 juli 2020

18u34 10 Het is beslist: reizigers die terugkeren uit gebieden waar verstrengde coronamaatregelen gelden, zullen zich bij terugkomst moeten laten testen en in quarantaine gaan. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). De beslissing werd genomen door de Risk Management Group, de RMG, en geldt voor de drie deelstaten, zegt Beke.



Concreet zullen de reizigers in kwestie beschouwd worden als ‘hoogrisicocontacten’, zegt Beke. Dat maakt verplichte testen bij de huisarts en quarantaine mogelijk. Quarantaine wordt ook verplicht wanneer de eerste test negatief is. Pas bij een tweede negatieve test enkele dagen later (minimaal vijf dagen na de eerste test en negen dan na de terugkeer), kan de quarantaine opgeheven worden. Is de tweede test wel positief, dan wordt de quarantaine verlengd.

Beke zegt vooral op de “burgerzin” te rekenen van de bevolking bij hun terugkeer, aangezien het onmogelijk is om te controleren wie uit een risicogebied terugkomt na een reis. Hoe alles juridisch en technisch in zijn werk zal gaan, moet de komende nog bepaald worden. Zo moet Buitenlandse Zaken nog vastleggen wat precies wordt beschouwd als een regio met een hoger risico.

De regels zullen hetzelfde zijn in alle deelstaten. Daar is een akkoord over gesloten met Brussel en Wallonië, zegt Beke.

