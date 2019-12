Verplichte afronding van cashbetalingen, maar niet alle winkels volgen vandaag al nieuwe regel ttr

02 december 2019

16u27

Bron: belga 0 Handelaars zijn sinds gisteren verplicht om cashbetalingen af te ronden naar het dichtstbijzijnde getal van 5 cent. Uit een rondvraag blijkt echter dat niet elke winkel(keten) al de nodige aanpassingen heeft doorgevoerd aan het kassasysteem.

Bij Delhaize is alles alvast in orde, verzekert woordvoerder Roel Dekelver. "We zijn hier al enkele maanden geleden mee begonnen, vooral om de IT-systemen van onze kassa's aan te passen", zegt de Delhaize-woordvoerder. Op het kassaticket van het grootwarenhuis krijgen klanten ook info over hoe de afronding gebeurd is. Het personeel werd ook geïnformeerd in aanloop naar 1 december.

Lidl van zijn kant geeft toe dat de winkels vandaag nog niet overgeschakeld zijn. "Technisch was het moeilijk om op zondag over te schakelen, omdat wij in een internationaal betalingssysteem zitten", zegt Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt. "We hebben de federale overheidsdienst economie hiervan op de hoogte gebracht, en ook de filialen hadden deze info gekregen."

Praktisch

Unizo krijgt vandaag vooral vragen over de praktische uitvoering van de regels, zegt een medewerker van Unizo's Ondernemerslijn. Al merken ze bij Unizo wel dat verschillende IT-leveranciers de kassasystemen die ze leveren aan zelfstandigen nog niet aangepast hebben. Het gaat dan vooral om leveranciers die werken voor kleine zelfstandigen. "Bij zelfstandigen die deel uitmaken van een grotere keten horen we geen problemen", klinkt het.

De bedoeling van de maatregel is dat er op termijn veel minder stukjes in omloop zullen zijn, maar consumenten mogen wel muntjes van 1 of 2 eurocent blijven gebruiken, en de handelaars mogen ze verder gebruiken als wisselgeld. Voor betalingen met de kaart blijft de afronding een vrijwillige keuze van de handelaars.

De voorbije weken liepen er al informatiecampagnes.

Vorige zaterdag eiste zelfstandigenorganisatie NSZ al een gedoogbeleid voor de nieuwe afrondingsregels zouden ingaan. De organisatie wees er toen al op dat de overheid de handelaars te weinig duidelijk heeft gemaakt dat ze verplicht zijn hun kassasysteem te wijzigen.