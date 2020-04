Verpleger getuigt: “Rusthuis lijkt oorlogsgebied” KVE

08 april 2020

20u35

Bron: VTM Nieuws 0 De situatie in de woonzorgcentra is schrijnend. Er is te weinig personeel en het personeel beschikt bovendien over onvoldoende beschermend materiaal. Om over het gebrek aan testen nog maar te zwijgen. Een verpleger omschrijft zijn rusthuis als “oorlogsgebied”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dennis De Meyer werkt al 25 jaar in een woonzorgcentrum, maar dit heeft hij nog nooit meegemaakt. “Het is van in het begin van de shift tot het einde van de shift rennen en vechten tegen de tijd om alles zo goed mogelijk gedaan te krijgen”, getuigt hij. “We vechten tegen een onbekende vijand. We spreken hier echt over een oorlogsgebied.”

Veel collega’s wenen van verdriet wanneer ze naar huis gaan Dennis De Meyer

In het woon-zorgcentrum waar Dennis werkt, zijn al tien bewoners gestorven. Gisteren verloren ze op een dag tijd vier mensen en dat is zwaar. “We kunnen eigenlijk niet meer volgen. Ik zie aan de collega’s dat ze zowel mentaal als fysiek uitgeput zijn”, zegt de verpleger. “Veel collega’s wenen van verdriet wanneer ze naar huis gaan omdat ze iemand verloren hebben waar ze goed mee overeenkwamen.”

De woonzorgcentra krijgen sinds gisteren testkits om de bewoners en het verplegend personeel te testen. Maar volgens Dennis zijn het er veel te weinig en dat zorgt voor onzekerheid. “Ben ik drager of niet? Ben ik op dit moment bezig met andere mensen te besmetten? Ben ik mijn dierbaren aan het besmetten? Dat zijn allemaal hele grote vraagtekens”, legt hij uit. De man verwacht dat er daarom nog meer personeel zal uitvallen.

Lees ook:

In uw huis is het coronavirus venijnig. In het rusthuis een sluipmoordenaar (+)



OVERZICHT. In deze woon-zorgcentra worden alle bewoners en personeelsleden getest