Verpleegster Elke deelt niet mis te verstane boodschap: “Wees alstublieft niet zo egoïstisch door anderen in gevaar te brengen” LH

12 april 2020

14u06

Bron: Facebook 56 Na drie weken werken op de afdeling intensieve zorgen brengt verpleegster Elke Loots een niet mis te verstane boodschap op Facebook . “Deze patiënten, allemaal een grootouder, ouder, broer, zus, zoon of dochter van iemand, zijn heel erg onstabiel en hebben daarom ook intensieve verzorging nodig.” Ze roept iedereen op om de regels te respecteren en het gezond verstand te gebruiken. Ook een andere verpleegkundige uitte haar frustratie over mensen die het nog altijd niet begrepen hebben.

“Mijn team en ik geven ons hier voor de volle 100% voor en lopen zelf ook een hoog risico om besmet te worden. Ik klaag hier echt niet over want ik doe dit met volledige overtuiging. Wel bereik ik mijn breekpunt wanneer ik zie dat mensen het totaal niet begrijpen of niet willen begrijpen en gewoon hun goesting doen! Heel fijn dat je jarig bent, je vrienden op bezoek krijgt, samen lekker gezellig met zijn alle zit te drinken, lekker gezellig samen zijn met dit goede weer en die vrije tijd die jullie hebben maar wees aub niet zo egoïstisch door anderen op deze manier in gevaar te brengen en te zorgen dat wij nog langer in deze omstandigheden moeten werken, dit is echt niet oké”, schrijft Elke.

Ik nodig jullie graag eens uit om een shift met ons mee te draaien, uren en uren in verschrikkelijk warme pakken te werken, niet naar het toilet kunnen gaan en niet kunnen drinken of eten Elke Loots

De verpleegster schetst ook een beeld van een werkdag op de afdeling intensieve zorgen en de mentale gevolgen. “Ik nodig jullie graag eens uit om een shift met ons mee te draaien, uren en uren in verschrikkelijk warme pakken te werken, niet naar het toilet kunnen gaan en niet kunnen drinken/eten, nog maar te zwijgen van de drukletsels van de maskers en dan heb ik nog niet over de werkdruk en het mentale aspect die Covid-19 voor ons met zich mee brengt.”

“Gebruik aub jullie gezond verstand als jullie anderen niet in gevaar willen brengen en hou jullie gewoon aan de regels. Zoals sommige nu bezig zijn maken jullie het voor ons EN voor de mensen die ziek worden (terwijl ze zich wel aan de regels houden maar gewoon pech hebben) ondraaglijk. Dit is echt geen aanval maar de vraag tot gebruiken van gezond verstand”, roept ze nog op.

Huilen van frustratie

Ook het bericht van Naomi De Bruyne, een verpleegkundige in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA), werd al massaal gedeeld. “Er moet mij echt iets van het hart. Ik werk als verpleegster op een Covid eenheid, en als ik thuis ben blijf ik ook gewoon thuis. De enige verplaatsing dat ik doe is naar de winkel en terug naar huis en naar mijn werk en terug naar huis. Ik was vandaag in shock en ben gewoon beginnen huilen van frustratie”, begint Naomi haar oproep. “Mensen liggen lekker in de zon met zijn alle, zitten allemaal op bankjes samen in groep. Het ergste is dat de politie er gewoon tussen staat. Ik snap echt waar dat het moeilijk is en ben me ervan bewust dat hier evenveel slechte als goede respons op ga komen. Maar ik kan niet langer zwijgen.”

Waar is ‘samen staan we sterk’ gebleven? Naomi De Bruyne

“Mijn collega’s en ik werken ons letterlijk kapot, we zitten allemaal stilletjes aan aan onze limieten. Ga wandelen, ga fietsen en skate erop los. Maar ga niet lekker in de zon liggen picknicken. We hebben vandaag meermaals de politie gebeld, gewoon om te weten wat nu mag en niet.. en wij kregen letterlijk te horen dat de politie niets doet hiertegen. De sterftes blijven stijgen, en diegene da lekker in de parken zitten maken dat wij geen zomer gaan hebben en dat enorm veel zaken gewoon failliet zullen gaan. Heb begrip voor elkaar, hou het menselijk maar volg gewoon de maatregelen. Waar is ‘samen staan we sterk’ gebleven?”