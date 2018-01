Verpleegster die zwaar hulpbehoevende vrouw vergat op toilet krijgt opschorting van straf Redactie

31 januari 2018

09u56

Bron: Belga 1 Een veertigjarige verpleegster uit Bree, die een 83-jarige bewoonster van een woonzorgcentrum in Genk op het toilet vergat, heeft van de correctionele rechtbank van Tongeren een opschorting van straf gekregen. Het openbaar ministerie vroeg begin deze maand een gevangenisstraf van een jaar met uitstel.

Op 28 juni 2014 werkte de verpleegster haar shift af door de bewoners van het Genkse rusthuis Toermalien voor de nacht klaar te maken tijdens een laatste ronde. De 83-jarige zwaar hulpbehoevende vrouw vroeg aan de verpleegkundige om haar op het toilet te helpen. Om te voorkomen dat de hoogbejaarde vrouw van het toilet zou vallen, werd ze vastgezet in een harnas.

Na het afwerken van haar ronde ging de vrouw naar huis zonder dat ze de bejaarde vrouw van het toilet had geholpen. Doordat de vrouw, tegen haar gewoonte in, niet om de verpleegkundige had geroepen, was die helemaal vergeten dat de vrouw nog op het toilet zat. De 83-jarige viel voorover en stikte door ribbreuken die ze opliep bij haar val. Haar lichaam werd vier uur later gevonden door de verpleegkundigen van de volgende ploeg.