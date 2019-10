Verpleegster (24) vlamt met 62 kilometer per uur door zone 30: “Ik moest patiënt nog medicatie geven” LSI - RTZ - Koen Baten

25 oktober 2019

12u22 0 Deze week in de politierechtbank Een stiepelzatte vrouw die met een fles wijn tussen de benen achter het stuur wordt betrapt. Een thuisverpleegster die veel te snel bolt door een zone 30. En een trucker die gas bijgeeft in plaats van te remmen voor een oranje licht. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Met 3,17 promille en fles wijn tussen benen achter stuur

Een 46-jarige vrouw uit Zwevegem is door de Kortrijkse politierechter rij-ongeschikt verklaard. Dat betekent dat ze niet meer mag autorijden tot een arts haar na minstens zes maanden en na onderzoek opnieuw geschikt verklaart. Met 3,17 promille alcohol in het bloed en een fles wijn tussen de benen kon ze op 25 november 2017 in Wevelgem uit het verkeer geplukt worden.

Els D. moest eerder op de week al voor de correctionele rechtbank verschijnen omdat ze in een dronken bui op 2 november 2017 haar bejaarde vader met zijn wandelstok had geslagen. Toen al bleek dat ze met een zware alcoholverslaving en psychische problemen kampte. Precies omdat ze alcoholverslaafd is en al vijf veroordelingen voor alcoholintoxicatie opliep, lieten haar ouders in haar Audi A1 vrijwillig een alcoholslot installeren. Maar zelfs dat hield de vrouw niet tegen in haar drang naar alcohol. In nuchtere toestand slaagde ze erin de auto te starten, maar ze nam een fles wijn tussen de benen mee om al rijdend te kunnen drinken. Op 25 november 2017 merkte een politiepatrouille haar in Wevelgem op omdat ze midden op de weg stil stond. Haar auto bleek ook niet verzekerd. Tijdens het verhoor met de politie viel ze in slaap en wankelde op de benen.

Volgens haar advocaat is een positieve evolutie merkbaar. Het overtuigde de politierechter niet. Ze verklaarde de vrouw rij-ongeschikt en gaf daarbovenop nog een rijverbod van 10 maanden en een boete van 2.400 euro op. “Het wordt tijd om zelf je verantwoordelijkheid te nemen en je niet achter je ouders te verschuilen”, aldus de politierechter. “Dit had veel slechter kunnen aflopen. Wat als je in een onverzekerd voertuig en in die toestand iemand had aangereden?”

Vrijspraak voor 117 km/u in bebouwde kom

Een 38-jarige automobilist uit Harelbeke is door de Kortrijkse politierechter vrijgesproken voor een zware snelheidsovertreding in Kuurne.

Op 7 juni 2018 passeerde op de Bruggesteenweg (N50) in Kuurne een voertuig aan 117 kilometer per uur op een plaats waar slechts 50 kilometer per uur is toegelaten. Het bleek om een bedrijfswagen te gaan. Verder onderzoek om na te gaan wie achter het stuur zat, leverde twee verdachten op, onder wie ook Michael J.. Maar beiden hielden vol dat de ander reed.

Te veel twijfel om iemand te veroordelen, vond ook de politierechter na een pleidooi van advocaat Thomas Vandemeulebroucke. J. ontsnapt daardoor aan een zware boete en rijverbod. Hij heeft al een gevuld strafregister.

Dronken bestuurster vraagt lift aan politie, maar kruipt dan zelf achter stuur

L.H. stond deze week terecht in de rechtbank van Dendermonde toen ze onder invloed van alcohol achter het stuur van haar wagen was gekropen. De vrouw was op 7 augustus 2018 naar de Lokerse Feesten geweest waar ze zich die avond even had laten gaan. “Ik schaam mij enorm over wat ik die nacht gedaan heb”, aldus H.

Toen ze naar huis wilde vertrekken vroeg ze aan enkele agenten of ze haar aan de parking kon afzetten. Van daar zou ze dan met enkele vrienden mee rijden naar huis. De politie rook argwaan en hield haar in de gaten. Even later werd ze opgemerkt achter het stuur en aangesproken door de politie. Ze bleek 1,17 promille in haar bloed te hebben. “Ik heb veel spijt van die avond en wil hier niet meer terugkomen”, verklaarde ze nog.

De politierechter legde haar een geldboete op van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen.

Trucker rijdt door rood: theoretisch examen opnieuw afleggen

Een vrachtwagenchauffeur is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van 45 dagen nadat hij het rode licht negeerde in Dendermonde.

Op het moment dat de chauffeur besliste om gas bij te geven, stond het al enkele seconden op oranje en moest hij eigenlijk afremmen. Maar in plaats van te remmen gaf hij gas bij, en reed hij met 68 kilometer per uur door een rood licht. “Mijn cliënt vervoerde grond op dat moment en vond het te gevaarlijk om te remmen en mogelijk slachtoffers te maken”, aldus zijn advocaat. “Hij vreesde dat hij een ongeval zou veroorzaken en begon daarom iets sneller te rijden, zodat hij niet hoefde te remmen.”

Zijn raadsman vroeg nog om een milde straf, maar de politierechtbank strafte de trucker met een aanzienlijke geldboete. Hij zal zich ook aan psychologische testen moeten onderwerpen om te kijken of hij nog rijgeschikt is.

Te snelle thuisverpleegster moet rijexamens opnieuw afleggen

Een 24-jarige thuisverpleegster uit Roeselare moet opnieuw slagen voor haar theoretische en praktische rijexamens na een snelheidsovertreding in een zone 30 in Izegem.

L.B. reed er 62 kilometer per uur. “Gehaast omdat ik een patiënt nog medicatie moest toedienen”, klonk het voor de politierechter in Kortrijk. Omdat ze ook in 2016 al een veroordeling opliep voor een snelheidsovertreding, zag de politierechter zich verplicht de rijexamens en medische en psychologische proeven op te leggen. Daarbovenop kreeg ze een rijverbod van acht dagen en een boete van 240 euro.