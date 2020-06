Verpleegkundigen dagvaarden Belgische staat voor nalatigheid tijdens coronacrisis JV IDV

15 juni 2020

21u55

Bron: belga 446 De Fédération nationale des infirmières de Belgique (FNIB) en de Fédération des infirmiers indépendants de Belgique (FIIB) hebben aangekondigd dat ze de Belgische staat en federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) gedagvaard hebben. Ze verwijten hen nalatigheid tegenover de zorgkundigen, maar ook een gebrek aan vooruitziendheid tijdens de coronacrisis. Ook 56 verpleegsters en verplegers sloten zich aan bij het initiatief.

De federaties probeerden de minister en betrokken autoriteiten meerdere keren te verwittigen over "moeilijke en gevaarlijke situaties" in de sector, zowel in het ziekenhuis, in woonzorgcentra als in de thuiszorg, aldus de FNIB en FIIB. "Al deze pogingen waren tevergeefs", betreuren ze. De federaties zochten maskers en beschermingsmateriaal, vroegen om systematische testen en psychologische ondersteuning, "zonder enige consideratie door de minister", hekelen ze.

“Deze juridische stap werd niet met ons overlegd”, zegt Wouter Decat van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, die ook de FNIB en FIIB overkoepelt. “Het is realiteit waar ze tegen opkomen, maar aan Franstalige kant wordt daar scherper op gereageerd dan in Vlaanderen.”

De FNIB en de FIBB schreven ook een officiële brief naar federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), om te eisen dat het beroep van verpleegkundige erkend wordt als zwaar beroep.