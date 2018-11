Veroordeelde Van Rossem (73) wil terugkeren in de politiek: “Nuttiger dan twee jaar bak” mvdb

09 november 2018

18u26

Bron: Belga - Facebook 43 Ex-beursgoeroe Jean-Pierre Van Rossem, die vandaag werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2 jaar, kondigt een terugkeer in de politiek aan. De intussen 73-jarige zegt op Facebook dat hij dit “ongeluksvonnis met alle macht zal blijven bestrijden”.

Hij kondigt aan volgend jaar een gooi te zullen doen naar een zetel in de Kamer, door “samen op te komen met de Lijst Naudts van de Hammense spoedarts Stijn Naudts”. “Dat zal allicht nuttiger zijn dan straks twee jaar bak te doen, iets waar niemand iets aan heeft”, aldus Van Rossem op Facebook.

Van Rossem kondigde eerder vandaag al aan dat hij sowieso in beroep gaat tegen het vonnis. “No way dat ik ooit nog terug naar de gevangenis ga. Niet één dag. Ik val nog liever dood”, luidt het in het interview met onze krant.

‘Geen gezeik, iedereen rijk’

Van Rossem raakte bij de parlementsverkiezingen van 1991 met zijn lijst R.O.S.S.E.M. verkozen in de Kamer. Hij trok toen naar de kiezer met de slogan ‘Geen gezeik, iedereen rijk’. Op die ‘Zwarte Zondag’ van 24 november 1991 zat Rossem in voorarrest.

Tijdens de eedaflegging van Koning Albert II in augustus 1993 verstoorde hij de plechtigheid in de Kamer door ‘Vive La république d’Europe - Vive Lahaut’ te roepen. De communist Julien Lahaut die ‘Vive la République’ riep tijdens de eedaflegging van koning Boudewijn in augustus 1950, werd een week later door onbekenden vermoord.