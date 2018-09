Veroordeelde Spaanse rapper Valtonyc voor Gentse raadkamer: "Ik blijf in België" Sam Ooghe

03 september 2018

14u09 1 De Spaanse rapper Valtònyc (24), die voor zijn songteksten tot een celstraf veroordeeld was in zijn thuisland, moet zich vandaag verdedigen voor de Gentse raadkamer. Het begin van een ongetwijfeld lange procedureslag. De rapper zelf is van plan om in België te blijven. "En ik stop zeker niet met muziek te maken."

Valtònyc, geboren als Josep Miquel Arenas, wordt onder meer verdedigd door Paul Bekaert, die ook voor de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont optreedt.

Volgens de Spaanse rechters maakte de rapper zich schuldig aan het verheerlijken van terrorisme en majesteitsschennis, zowel op sociale media als in 16 nummers. Hij kreeg daarvoor 3,5 jaar cel. De zaak veroorzaakte in Spanje heel wat commotie. Eind mei moest de man zich aanmelden bij het Spaanse gerecht, maar hij bleek spoorloos en dook later op in Gent, waar hij zich zelf aanbood aan de politie. Hij werd snel vrijgelaten onder voorwaarden, en de Gentse raadkamer moest oordelen over het Europees aanhoudingsbevel dat Spanje uitgevaardigd had.

Technische fouten

Twee weken geleden nog vroeg de rechter bijkomende informatie aan het Spaans gerecht, alvorens te kunnen oordelen over het lot van Valtónyc. Ook de onmiddellijke uitwijzing werd verworpen. Het Spaanse 'Audiencia Nacional', het bijzonder beroepshof dat verantwoordelijk was voor de initiële veroordeling, stuurde daarop een brief naar de Belgische rechter waarin het zijn ongenoegen uit. Al werd ook duidelijk, zo bleek uit onderzoek van de Spaanse krant El Diario, dat het aanhoudingsbevel technische fouten bevat. Spanje verwees zo naar artikelen van wetgeving die nog niet in voege was tijdens de behandeling van de zaak.

Volgens advocaat Paul Bekaert zijn de mensenrechten van zijn advocaat zélf geschonden. "Voor veroordelingen van majesteitsschennis heeft het Europese heeft geoordeeld dat ze in strijd is met de rechten van de mens. Met de vrijheid van meningsuiting, om precies te zijn." De verheerlijking van terrorisme zou volgens de verdediging ook niet strafbaar zijn in ons land.

De rapper zelf blijft er rustig bij. "Dit zal lang duren. We verwachten dat de zaak verschillende keren behandeld zal worden - ik reken zeker op een jaar. In tussentijd blijf ik zeker in België, en erna zal ik wellicht ook blijven. Ik heb werk als web designer in Gent, en mijn vrienden en persteam zijn hier ook. Mijn muziek? Ik zal zéker niet stoppen. En ik blijf doorgaan met wat ik deed." Dat bewees de rapper gisteren al, door de rechters van het Spaanse beroepshof 'losers' te noemen. "In België is het gerecht niet gepolitiseerd", zegt hij. "In Spanje worden linkse personen gezocht."

De raadkamer oordeelt op 17 september. Tegen de beslissing van de raadkamer is nog beroep mogelijk. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist dan over de uitlevering.