Veroordeelde pedofiele pater opnieuw verdacht van kindermisbruik HR

19 november 2019

11u23

Bron: RFI Afrique, Le Monde 112 Binnenland Een pedofiele pater die in 2012 werd veroordeeld nadat hij kinderen misbruikte in het internaat van een Gentse school, is opnieuw verdacht van kindermisbruik. Het lijkt ongelofelijk, maar na zijn veroordeling in ons land, mocht pater Luk D. (50) van de broeders Salesianen voor Caritas aan de slag in de Centraal Afrikaanse Republiek. Om er te werken met kwetsbare jongeren. Kort na zijn vertrek uit het Afrikaanse land, afgelopen zomer, opende het gerecht er een onderzoek. De pater wordt verdacht van misbruik van meerdere kinderen.

De feiten in ons land gebeurden al in 2001 in het internaat van de Don Bosco-scholen in Gent. De man betastte er in de slaapzaal jongens van 12 en 13 jaar onder de lakens. Een van de jongens die hij misbruikte, schopte het later tot voetballer in onze eerste klasse.



De man bekende het misbruik nadat de kinderen naar de directie stapten. Hij werd ontslagen als opvoeder en moest een behandeling volgen. Er werd geen klacht ingediend bij het gerecht en de feiten kwamen pas aan het licht nadat een andere opvoeder in 2010 naar het gerecht stapte.

Contact met minderjarigen

De beschuldiging van verkrachting achtte de Gentse rechtbank toen niet bewezen, maar Luk D., toen 43 jaar, kreeg wel 18 maanden celstraf met uitstel wegens aanranding en bezit van kinderporno, in 2009 aangetroffen op zijn computer. Hij verloor vijf jaar lang zijn burgerrechten én mocht tien jaar lang geen functie uitoefenen waarbij hij in contact kwam met minderjarigen.

De orde van de Salesianen reageerde in 2012 geschokt na de veroordeling. “Ons ideaal is voor jonge mensen een verschil maken op een constructieve manier”, zei woordvoerder Carlo Loots toen. “Deze broeder heeft op een destructieve manier ingegrepen in het leven van jonge mensen.”

Maar toch, amper één jaar later, in 2013, kreeg de pater de kans om op missie te gaan naar de Centraal Afrikaanse Republiek. Hij kwam er aan het hoofd te staan van een Caritas-missie in de stad Kaga Bandoro. Hij werkte er met kinderen uit kwetsbare gezinnen. Later werd hij in de stad Bangui nationaal secretaris voor Caritas, en werkte er in een educatief centrum voor kwetsbare kinderen.

Terug in België

Afgelopen zomer, in juni, verliet de pater het Afrikaanse land. Enkele maanden later, op 7 oktober, werd bij het gerecht in de stad Bangui een klacht ingediend voor kindermisbruik. Het gaat mogelijk om meerdere kinderen, zowel in de stad Kaga Bandoro als in Bangui. Alles wijst er ondertussen op dat de pater momenteel opnieuw in ons land verblijft.

Enkele hulporganisaties in de Centraal Afrikaanse Republiek hebben als gevolg van de zaak alvast uit voorzorg hun samenwerking met Caritas stopgezet.