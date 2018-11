Veroordeelde pedofiel betast schoolmeisjes op Boekenbeurs: ex-leraar opgepakt HA

09 november 2018

10u30

Bron: Het Nieuwsblad 0 Een veroordeelde pedofiel is gisteren opgepakt op de Boekenbeurs in Antwerpen. Ex-leraar Dirk L. (52) betastte twee meisjes van een lagere school. De vijftiger zat eerder al een celstraf uit nadat zijn eigen dochter een gigantische verzameling kinderporno had ontdekt op zijn computer.

Volgens Het Nieuwsblad werden twee meisjes van de Vrije Basisschool Sint-Laurens uit Zelzate gisteren het slachtoffer van handtastelijkheden van de ex-leerkracht uit Ingelmunster.

“Er is inderdaad een incident gebeurd, waarbij leerlingen van onze school slachtoffer werden van handtastelijkheden”, bevestigt de directrice van de school in de krant. “De kinderen zijn oké, maar het was een vervelende situatie die absoluut niet te rijmen valt met een bezoek aan de Boekenbeurs.” Twee meerderjarigen waren getuige van de aanranding.

De beveiligingsdienst van de Boekenbeurs werd erbij gehaald en Dirk L. werd meegenomen. Ook de politie werd opgeroepen. Het parket van Antwerpen bevestigt dat de man werd opgepakt. Hij werd gisteren ondervraagd en zal vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.