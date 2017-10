Veroordeelde jihadspecialist: "België laat me in de steek, IS wil mijn hoofd" 07u24 0 afp Montasser AlDe'emeh gaat een gratieverzoek bij de koning indienen tegen zijn veroordeling voor schriftvervalsing. De jihadexpert voelt zich in de steek gelaten door de autoriteiten, terwijl hij doodsbedreigingen krijgt van extremisten met wie hij nu op een hoopje gegooid is.

Montasser AlDe'emeh werd vorige week tot zes maanden uitstel veroordeeld voor het vervalsen van een getuigschrift waaruit moest blijken dat Jawad O. (28) een deradicaliseringstraject had gevolgd. De jihadexpert hield altijd vol dat hij handelde in opdracht van de Staatsveiligheid om meer te weten te komen over oud-Shariah4Belgium-kopstuk Hicham Chaïb.



De onthulling en veroordeling hebben een zware impact op het privé- en professionele leven van AlDe'emeh en hij kreeg al heel wat doodsbedreigingen. "Ongelooflijk dat ik ben veroordeeld terwijl ik zélf mijn leven riskeerde", zegt Montasser AlDe'emeh in onze krant.



