Verontwaardiging na open brief van studentenkring die beweert: "Geslachtsverandering kan en zal nooit genormaliseerd worden"

31 januari 2018

11u24

Bron: Tegenstroom, Twitter 19 De beslissing van VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck om voortaan als Bo door het leven te gaan, lokt heel wat positieve reacties uit. Maar niet iedereen vindt de geslachtsverandering een moedige keuze. De Antwerpse studentenvereniging KVHV hekelt "dit fenomeen" en de media-aandacht dat het krijgt. " Veranderen van geslacht kan en zal nooit genormaliseerd worden", zegt praeses Filip Brusselmans in een open brief, die voor verhitte discussies zorgt op sociale media.

Ter verduidelijking: KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) is een conservatieve en Vlaams-nationalistische studentenvereniging. N-VA-voorzitter Bart De Wever was ooit lid van de Antwerpse tak; in de jaren negentig was hij hoofdredacteur van het KVHV-tijdschrift 'Ons Leven'. Partijgenoot Theo Francken gaf vorige zomer nog een lezing aan leden van het verbond. Wijlen Wilfried Martens van CD&V -vroeger CVP- was in zijn studentenjaren voorzitter van KVHV Leuven.

De Antwerpse afdeling van het KVHV zegt in de brief, die verscheen in het studentenblad 'Tegenstroom', niet de persoonlijke beslissing van Van Spilbeeck te willen bekritiseren, maar vooral het "maatschappelijk fenomeen". "De beslissing om uw geslacht te veranderen, is geen moedige beslissing, maar een overgave aan het absurde. Het getuigt pas echt van lef en karakter wanneer men zijn excentrieke fantasieën het hoofd kan bieden", klinkt het.

"Wanneer men worstelt met bepaalde gevoelens en/of in de knoop ligt met zijn hormonen, dient men hierbij geholpen te worden door naasten en mensen met een medische kennis, in plaats van aangemoedigd door het halve land." Iets wat vroeger nog als een mentale stoornis werd omschreven in het DSM (een handboek uit de psychiatrie, nvdr.) wordt prompt gebombardeerd tot een rolmodel in deze 21ste eeuw, zegt de studentenvoorzitter over genderveranderingen.

"Ook vanuit katholiek oogpunt is dit fenomeen niet wenselijk. Het is een kaakslag en het getuigt van een lak aan respect voor het leven dat ons is gegeven. De reacties van de zogenaamde conservatieve en christelijke politieke partijen in dit land zijn dan ook op z’n minst frappant te noemen. Het moge duidelijk zijn dat ons politiek spectrum is vervallen tot een eenheidsworst, waar van ideologische verschillen amper nog sprake is."

Ook de pers krijgt een veeg uit de pan. "De berichtgeving is éénzijdig en de mate van aandacht verontrustend. De media normaliseert het radicale en radicaliseert het normale", stelt de praeses. "Veranderen van geslacht kan en zal nooit genormaliseerd worden", besluit Brusselmans.

De tekst botst op onbegrip bij veel twitteraars. "Katholiek extremisme" en "We zijn 2018, kom eens uit uw grot van 1.000 jaar geleden", klinkt het onder meer. Vlaams parlementslid Piet De Bruyn distantieert zich op Twitter van de brief. "Ik walg van de inhoud van dit bericht", schrijft de N-VA'er.

Ik walg van de inhoud van dit bericht van KVHV Antwerpen. Verder hoop ik oprecht dat niemand die dit bericht inhoudelijk onderschrijft ooit ook maar in enige zorgrelatie met een transgender komt te staan. Piet De Bruyn(@ PietDeBruyn) link

Ik ga mij schamen dat k onder KVHV gedoopt ben https://t.co/gnrrd2A1FP Toine den Tweeter(@ ntone) link

De opinie van het KVHV valt ook in slechte aarde bij een aantal bekende Vlamingen, zoals radiostem Sven Ornelis en viroloog Marc Van Ranst.

Afschuwelijk toch hoe sommige ‘katholieke verenigingen’ in 2018 nog steeds niet doorhebben hoe Jezus volgens de bijbel mensen met liefde en begrip en niet met veroordelingen benaderde. Gelukkig zijn dit vandaag de uitzonderingen... respect Bo! https://t.co/3ID1UQffbm Sven Ornelis(@ SvenOrnelis) link

Langs deze weg wenst KVHV te reageren op de groeiende (trans)genderpolemiek en de selectieve media-aandacht die aan dit fenomeen gespendeerd wordt, naar aanleiding van de geslachtsverandering van VTM-journalist Bo van Spilbeeck. #boudewijnvanspilbeeck https://t.co/p9zEznPcyq pic.twitter.com/aB5lT8p2ld KVHV-Antwerpen(@ KVHVAntwerpen) link