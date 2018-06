Veroniek Dewinter (23) op lijst Vlaams Belang Delphine Vandenabeele KVE

13 juni 2018

16u06

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 Veroniek Dewinter (23) komt op voor het Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader, het boegbeeld van de partij, Filip De Winter. Veroniek Dewinter komt zo in de Antwerpse districtlijst terecht. Ook enkele andere jonge leeuwen krijgen hun kans.

Op de Vlaams Belang-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zullen na vaste waarden Filip Dewinter en Anke Van dermeersch, op één en twee, enkele nieuwe namen een kans krijgen. De derde plaats is voor lokaal partijwoordvoerder en "rijzende ster" Sam van Rooy (33) en op de vijfde plaats staat de 20-jarige Cedric Cornelissen, de Antwerpse jongerenvoorzitter van Vlaams Belang. Ook de jongste dochter van Dewinter, Veroniek, steunt de partij dus door op de derde plaats van de districtslijst van Antwerpen te staan.

Met ook nog voormalig gemeenteraadslid Peggy Pooters op vier, is nu de top vijf van de Antwerpse VB-lijst bekend. Dewinter blijft het grote boegbeeld, maar zegt ook oog te hebben voor verjonging en vernieuwing. "Ik kan me voorstellen dat er een tijd zal komen wanneer ik de fakkel aan Sam van Rooy zal doorgeven, maar laat hem nu eerst nog wat ervaring opdoen in de gemeenteraad", zegt hij.

Immigratiestop

Van Rooy bracht dinsdag nog een boek rond islamisering uit bij uitgeverij Doorbraak en dat wordt samen met een pleidooi voor een immigratiestop in Antwerpen ook het centrale thema van de VB-campagne. "Ik hoor verhalen van jonge vrouwen, homoseksuelen en joden die niet meer in bepaalde wijken durven komen of zich daar anders gedragen of kleden", zegt van Rooy. "Die wijken zijn we dus al kwijt aan de islamitische gedragsregels. Daar wil ik tegen strijden."

Ook de districtslijst van Vlaams Belang Antwerpen krijgt enkele jonge kandidaten bovenaan. Lijsttrekker wordt Antwerps partijvoorzitter Isabelle Huysmans (27). De derde en vierde plaats zijn respectievelijk voor Veroniek Dewinter (23) en Michel Cardon (32), een voormalig partijraadslid van N-VA Antwerpen.

'Antwerpen blijft van ons'

Vlaams Belang koos voor de slogan 'Antwerpen blijft van ons' om de Antwerpse kiezer op 14 oktober te overtuigen. Dewinter verwacht een goed resultaat, onder meer omdat hij denkt dat er heel wat kiezers zullen terugkeren na een stem voor N-VA in 2012.

"Dat was destijds strategisch stemgedrag om de socialisten na al die jaren uit het bestuur te krijgen, ergens was dat begrijpelijk", zegt Dewinter. "Maar de socialisten zijn nu gedegradeerd tot een bijrol, dus komt het er nu op aan om een écht rechts bestuur in het zadel te helpen. De Wever heeft de immigratie en islamisering immers alleen nog meer gefaciliteerd en tot ongekende hoogten gebracht: het aandeel allochtonen in de Antwerpse bevolking is nog gestegen, net als het aantal moskeeën en het percentage islamitische kinderen in het onderwijs. Een groot Vlaams Belang kan druk zetten op het bestuur of zelfs in welke formule dan ook steun verlenen aan een rechts bestuur."

Dewinter laat ook nog optekenen dat een petitie voor een Antwerpse immigratiestop al 12.000 handtekeningen heeft opgeleverd.