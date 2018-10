Vernietiging stedenbouwkundige vergunning Uplace mooiste afscheidscadeau voor Tobback jv

11 oktober 2018

17u52

De Leuvense burgemeester Louis Tobback bestempelt de vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen van de stedenbouwkundige vergunning voor het shoppingcomplex Uplace in Machelen als "het mooiste afscheidscadeau dat men hem, en tegelijk ook de stad Leuven, in deze periode nog kon aanbieden". Uit vrees voor de concurrentie met het eigen handelscentrum voert Leuven al langer dan een decennium een verbeten strijd tegen de komst van Uplace.

"De beslissing illustreert dat de redelijkheid en het recht uiteindelijk toch zegevieren. Ook tégen een Vlaamse regering die met al haar vezels vasthing aan Verhaegen en Co en alles in het werk stelde om zelfs tegen beter weten in dit stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en commercieel monster waar te maken", aldus de Leuvense burgemeester.

Tobback haalt ook uit naar Lorin Parys, de Leuvense lijsttrekker van N-VA, die van 2007 tot 2014 'Chief Operating Officer' was van Uplace. "Benieuwd of de N-VA nu nog verder zal aandringen op de realisatie van Uplace en of zij daarbij nog kan rekenen op de 'ex-operational officer' L.P. als kandidaat-burgemeester voor de Leuvense middenstand", aldus Tobback.