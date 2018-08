Vernietigende Facebookpost over wellnesszaak in Kortemark haalt miljoen views: uitbaters dienen klacht in wegens laster Jelle Houwen

07 augustus 2018

14u05

Bron: eigen berichtgeving 0 Een post op Facebook met ronduit vernietigende commentaar voor een wellnesszaak in Kortemark is al meer dan een miljoen keer bekeken. Een koppel uit Zwevegem zette het bericht dit weekend online, voorzien van enkele foto’s die niets aan de verbeelding overlieten. De uitbaters hebben een klacht ingediend tegen het koppel wegens laster en eerroof.

“Dit is onze eerste en laatste keer in wellness Bella Vista”, zeggen S.V. en E.H. “We betaalden 199 euro voor een drie uur durende sessie maar vertrokken veel vroeger omdat het er zo vuil was. Zeker de stoomcabine was echt walgelijk: er hing een bruinzwart goedje, dat gewoon schimmel was. We vroegen de eigenaar om een compensatie maar die lachte ons vierkant uit.”

We gingen onverwachts zelf een kijkje nemen in Bella Vista en hoorden een heel ander verhaal. “Dit zijn pertinente leugens”, zegt uitbater Marnik Vanlerberghe (49). “Die mensen hebben vooreerst hun sessie van 3 uur uitgedaan. Pas achteraf kwamen ze klagen. Mijn zoon ging een kijkje nemen maar alles zag er normaal uit. Ook bij het koppel dat voor hen had geboekt was alles in orde. Vreemd toch? Ofwel zijn het getrukeerde foto’s ofwel is er iets anders aan de hand. In ieder geval wil ik dat al mijn klanten tevreden zijn en bood ik hen bij een volgend bezoek een compensatie aan. Hun reactie? ‘Wij willen al ons geld terug of we maken uw zaak kapot op sociale media.’ En dat hebben ze dus ook gedaan. Wij zijn hier letterlijk ziek van. Dit zijn pertinente leugens waar we amper iets tegen kunnen beginnen. Het regende dit weekend annuleringen. We hebben alle klanten wel opgebeld en óns verhaal gedaan. Gelukkig wil haast iedereen dan toch nog komen. We dienden wel klacht in wegens laster en eerroof.”

Ook tijdens het onverwachte bezoek hoorden we van klanten alleen maar positieve geluiden. Ook de politie en de burgemeester bevestigen dat ze nooit eerder klachten kregen over de wellnesszaak, die al 9 jaar open is. De Facebookpost werd intussen al 1.300.000 keer bekeken en 3.500 keer gedeeld.