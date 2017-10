Vermoorde studente had al klacht ingediend tegen buurman 13u35

De Franse studente die gewurgd en neergestoken werd op haar kot in Luik, had al eerder een klacht ingediend tegen haar moordenaar. Haar buurman was al eens compleet naakt voor haar deur komen staan, waarna het meisje een klacht indiende bij de politie. Kennissen van de dader hadden dit nooit verwacht.